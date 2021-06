OM : Longoria dévoile ses secrets de mercato

Dans : OM.

L’OM est particulièrement actif dans ce début de mercato, Pablo Longoria multipliant les pistes pour renforcer l’équipe de Jorge Sampaoli.

Le président de l’Olympique de Marseille a d’ores et déjà bouclé les transfert de Gerson (Flamengo) et de Konrad de la Fuente (Barcelone) en attendant peut-être Kevin Gameiro et Daniel Wass. Un début de mercato intéressant dans le profil des joueurs, très différents avec des jeunes en post-formation, des éléments dans la force de l’âge et des vieux briscards habitués aux joutes européennes. Ce début de mercato illustre parfaitement la volonté de Pablo Longoria de renforcer l’effectif olympien avec des joueurs complémentaires que ce soit techniquement mais également financièrement. Invité de ligabbva.mx, Pablo Longoria a très longuement détaillé sa méthode de recrutement.

Quatre catégories de recrues

Dans une interview passionnante de plus d’une heure, l’ex-responsable du mercato du FC Valence a indiqué qu’il classait les joueurs en quatre catégories en période de mercato : les plus de 30 ans (contrats courts, plus-value sportive à court terme), les 25-30 ans qui dictent le niveau réel de l’équipe afin qu’elle soit compétitive, les 21-25 ans pour qui l’objectif assumé est une plus-value financière à moyen terme et enfin les moins de 20 ans, principalement issus du centre de formation, remplaçants dans un premier temps et pour qui une progression est souhaitée. Après avoir établi cette première trame, Pablo Longoria a expliqué la manière dont il constituait un effectif quantitativement : 14 titulaires potentiels, 2 joueurs très polyvalents et 6 remplaçants qui acceptent leur rôle.

Ce dernier point est crucial, et Pablo Longoria explique qu’il est indispensable d’être clair avec les joueurs sur leur statut au sein de l’effectif au moment de leur recrutement afin d’éviter tout souci futur. Plus tard dans l’interview, Pablo Longoria a expliqué la manière dont il sélectionnait les joueurs à recruter. Comme indiqué à multiples reprises, l’Espagnol s’appuie énormément sur les datas (statistiques) mais le ressenti des scouts est également très important. Il explique enfin que sa collaboration avec Jorge Sampaoli est quotidienne (environ 4 appels téléphoniques par jour entre les deux hommes) et que chaque recrue doit être validée par le coach et le président. Une bonne entente qui tranche avec celle du binôme Zubizarreta-Garcia par le passé et qui va rassurer les supporters de l’OM.