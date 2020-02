OM : Bouclé à 99 % au mercato, Eyraud a frôlé le coup du siècle

Dans : OM.

En octobre 2016, Frank McCourt rachetait l’Olympique de Marseille et rapidement, Andoni Zubizarreta était nommé au poste de directeur sportif.

A l’époque, la direction olympienne avait longuement hésité entre l’ancien directeur sportif du FC Barcelone et Luis Campos. Finalement, le choix de Jacques-Henri Eyraud s’était arrêté sur Andoni Zubizarreta, dont les prérogatives vont bien au-delà du mercato avec un rôle crucial au sein du centre de formation. Toutefois, Luis Campos n’est vraiment pas passé loin de l’Olympique de Marseille, comme révélé par l’actuel directeur sportif de Nîmes Reda Hammache, ancien pilier de l’équipe de scouting de Luis Campos à Lille.

« J’étais à Lens et il m’a débauché pour le suivre, au départ à l’OM, où il devait signer. Il avait, alors, le choix entre certains grands clubs européens et l’OM pour lequel il avait opté » a indiqué dans La Provence l’actuel directeur sportif du Nîmes Olympique, qui accueille l’Olympique de Marseille ce vendredi soir en Ligue 1, avant de poursuivre. « Luis Campos à Marseille, c’était fait à 99 %. Or, il y a eu un revirement de situation. Finalement le projet lillois est arrivé durant la même période et il a accepté de rejoindre le LOSC ». Marseille et Lille, des projets bien différents sportivement mais pas uniquement. Et pour cause, Luis Campos n’est pas un salarié à part entière de Lille, mais simplement un conseiller spécial de Gérard Lopez. Sans aucun doute, la situation aurait été bien différente à Marseille pour le Portugais, qui aurait certainement signé un contrat de travail comme l’a fait Andoni Zubizarreta. C’est peut-être aussi ça qui a fait pencher la balance en faveur des Dogues…