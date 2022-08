OM : Longoria cède à McCourt, ce joueur signe en Grèce

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympiakos a officialisé la signature de Konrad de la Fuente, l'ailier international américain est prêté par l'Olympique de Marseille avec une option d'achat.

Arrivé l’été dernier à l’Olympique de Marseille en provenance du FC Barcelone, Oscar de la Fuente ne portera pas le maillot de l’OM cette saison. En effet, l’ailier international américain de 21 ans n’a pas la confiance d’Igor Tudor et Pablo Longoria a donc fait savoir à l’entourage qu’il pouvait se chercher un club. Et le club phocéen est non seulement disposé à prêter De la Fuente, mais en plus en mettant une option d’achat pour un joueur qui a encore trois ans de contrat avec l’OM. Et les choses n’ont pas traîné, puisque ce samedi, les deux clubs ont officialisé que le joueur de Marseille s'était engagé avec l’Olympiakos où il retrouve un ancien joueur bien connu du Vélodrome, Mathieu Valbuena.

De la Fuente dès jeudi en Coupe d'Europe avec l'Olympiakos

Bonne chance @konradjr 💪



Notre ailier 🇺🇸 est prêté à l’𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗮𝗸𝗼𝘀 𝗙𝗖 🇬🇷 pic.twitter.com/tNVZ0PMe5g — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 13, 2022

Journaliste du média sportif grec Sportime, Giannis Chorianopoulos annonce que Konrad de la Fuente a signé avec l’Olympiakos sous forme de prêt avec une option d’achat à hauteur de 4 millions d’euros. De son côté, le compte Twitter spécialisé @OlympiakosFr affirme même que le jeune attaquant sera à l’entraînement ce samedi avec ses nouveaux coéquipiers, De la Fuente pourrait même faire ses débuts avec le club d'Athènes dès jeudi prochain contre l’Apollon Limassol dans le cadre des qualifications pour l’Europa League. L'opération dégraissage exigée par Frank McCourt débuterait-elle enfin ?