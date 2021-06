OM : Longoria bluffe, le prix de Gerson est XXL

Dans : OM.

En milieu de semaine, Frank McCourt et Pablo Longoria ont rencontré les leaders des groupes de supporters de l’OM. L’occasion d’évoquer le mercato.

Du côté de Marseille, l’avenir d’Arkadiusz Milik est sur toutes les lèvres. A ce sujet, Pablo Longoria s’est voulu optimiste quant à la capacité de l’OM de conserver l’international polonais. L’optimisme a laissé place à l’inquiétude au moment d’évoquer le transfert de Pol Lirola, la Fiorentina étant particulièrement gourmande. Par ailleurs, Pablo Longoria a indiqué aux leaders des groupes de supporter que l’indemnité du transfert de Gerson (24 ans) était inférieure à 15 ME, alors que des sommes à près de 25 ME bonus compris ont été avancées au Brésil.

Gerson payé 15 ME, Longoria ment ?

Correspondant de Canal + au Brésil, Stéphane Darmani a tué dans l’œuf le coup de bluff de Pablo Longoria. Selon lui, il est impossible que l’OM ait payé moins de 15 ME pour s’offrir les services de Gerson. « Il peut dire ce qu'il veut, le contrat interdit à Flamengo de dévoiler les chiffres avant publication de son bilan. Mais c'est bien plus ! » a publié l’insider de Canal, très bien informé sur le dossier Gerson depuis le début des négociations, sur son compte Twitter. La transaction est particulièrement complexe dans la mesure où de nombreux bonus peuvent faire augmenter la facture pour Marseille, qui devra par ailleurs reverser à Flamengo entre 20 et 30 % du montant d’un futur transfert. Autant dire que pour caresser l’espoir de réaliser une plus-value à la revente, l’Olympique de Marseille doit espérer une explosion totale de Gerson au plus haut niveau européen dans les deux à trois ans à venir. Peu importe le prix final de la transaction, ce deal démontre en tout cas la très grande ambition de l’OM sur le marché des transferts. Et l’investissement sans failles de Frank McCourt.