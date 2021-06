OM : Gerson, le Pogba du Brésil arrive pour 20 ME !

Dans : OM.

Mercredi après-midi, l’OM a très sobrement officialisé le transfert de Gerson, pour qui un accord de principe a été trouvé avec Flamengo.

Actuellement avec la sélection olympique du Brésil, le milieu de terrain de 24 ans sera présenté durant l’été à Marseille, qui tient son premier gros coup du mercato. Gerson était une priorité de Jorge Sampaoli pour renforcer son milieu de terrain. Avec le futur ex-joueur de Flamengo, l’OM tient un joueur au profil unique au sein de son effectif avec un gaucher aussi bien capable de jouer devant la défense qu’en soutien des attaquants. Interrogé par Le Phocéen, un spécialiste du football brésilien a décrit les qualités de Gerson. Journaliste pour RTL, Dominique Baillif compare notamment le nouvel atout charme de l’Olympique de Marseille à un certain Paul Pogba.

« Il a débuté à Fluminense comme numéro 10. En fait, c'est un relayeur que l'on a comparé ici à Paul Pogba, vu ses longues jambes et sa technique très affirmée. Il récupère les ballons et les remonte avec beaucoup de facilité. Lorsqu'il a quitté la Roma pour Flamengo, il a eu la chance de tomber sur un grand coach, Jorge Jesus, avec qui il a tout gagné. C'est là qu'il s'est affirmé comme l'un des tout meilleurs milieux brésiliens. Pour l'instant, il n'a pas été appelé en équipe A car il devrait disputer les JO avec les U23, mais cela ne devrait pas tarder, car il est vraiment au niveau. C’est évidemment un très gros coup de recrutement. L’avantage est que Sampaoli le connait très bien et qu’il sait déjà comment l’utiliser que ce soit dans un milieu à deux défensifs ou à trois, où il serait un formidable relayeur gauche. C’est une très belle pioche pour l’OM » a lancé le spécialiste du football brésilien, totalement convaincu par cet investissement à 20 ME hors bonus consenti par Frank McCourt et Pablo Longoria afin de satisfaire Jorge Sampaoli.