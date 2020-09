OM : Longoria achevé, cette piste s’envole en attaque

Dans : OM.

Sur tous les fronts afin de recruter un avant-centre au mercato, l’Olympique de Marseille a songé à recruter El Bilal Touré.

L’attaquant du Stade de Reims (18 ans) n’a qu’une quinzaine de matchs en professionnel dans les jambes. Mais ses débuts en Ligue 1 ont été véritablement fracassants, avec 4 buts et 1 passe décisive. El Bilal Touré a tout d’un futur grand, à tel point que le nouveau directeur sportif de l’OM Pablo Longoria s’est penché sur son cas et a envisagé d’en faire la doublure de Dario Benedetto cette saison. Cette piste, qui était assez loin de séduire André Villas-Boas, est définitivement à ranger au fond d’un tiroir pour le dirigeant espagnol. Et pour cause, le président champenois Jean-Pierre Caillot a fait savoir dans une interview accordée à But que son prodige n’avait aucune chance de faire ses valises cet été.

« Il n'a pas de bon de sortie pour cette année et donc, pour être très clair, il portera le maillot rémois au moins toute cette saison » a fait savoir le patron du Stade de Reims, qui n’est pas dans une position où il doit vendre à tout prix puisque Reims a d’ores et déjà enregistré la vente d’Axel Disasi à l’AS Monaco pour la rondelette somme de 15 ME. Un transfert qui permet à Reims, qui disputera les barrages de l’Europa League cette saison, de tenir tête à l’OM et aux autres clubs intéressés par El Bilal Touré mais également par Boulaye Dia, l’autre attaquant de Reims qui a une très belle cote sur le marché des transferts. Reste maintenant à voir quels sont les plans B de l’Olympique de Marseille dans le secteur offensif, alors que Frank McCourt semble prêt à lâcher 10 ME pour le recrutement d’un avant-centre cet été.