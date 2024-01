OM ‍: Mughe envoyé à la retraite, le Cameroun ne rigole plus

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

A la surprise générale, Francois Regis Mughe a décidé de décliner sa sélection avec le Cameroun pour la CAN 2024 afin de se concentrer sur l'OM. De quoi rendre fou de rage la fédération des Lions Indomptables.

Francois Regis Mughe ne s'est pas fait que des amis au Cameroun en annonçant sa volonté de rester à l'OM pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire. Son désir est de profiter des absences pour faire son trou et tenter de gagner sa place dans l'équipe de Gennaro Gattuso. De quoi très fortement agacer au Cameroun, alors que sa sélection compte sur lui. Et les Lions Indomptables ne lâcheront rien dans cette histoire, quitte à forcer le jeune joueur phocéen à prendre sa retraite internationale à seulement 19 ans.

Francois Regis Mughe, ça se complique sérieusement

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Selon différentes sources proches de la fédération, le Cameroun est en effet prêt à employer les grands moyens pour faire valoir ses droits. Le compte annonce que la fédération camerounaise de football devrait porter plainte auprès de la FIFA, sauf si Francois Regis Mughe revenait sur son choix dans les prochaines heures. Si le jeune Marseillais restait droit dans ses bottes, alors il pourrait ne pas pouvoir jouer avec l'OM tant que le Cameroun n'est pas éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette situation avait notamment poussé, en 2017, Joel Matip à prendre sa retraite internationale pour jouer avec Liverpool. Les prochaines heures nous en diront plus concernant cette affaire qui fait grand bruit en Afrique. Reste à savoir si Gattuso donnera suffisamment de temps de jeu à son joueur s'il était sanctionné par son pays. Car ne pas jouer et avoir pris ce risque pourrait terrible pour Francois Regis Mughe. Depuis le début de la saison, le natif de Douala a pris part à 7 petits matchs pour 0 but et 0 passe décisive.