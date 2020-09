OM : Marseille pleure, le Cristiano Ronaldo de Reims est hors de prix

Dans : OM.

Actif dans le sens des arrivées, l’OM a bouclé les venues de Nagatomo, Balerdi et Gueye. Mais souhaite encore se renforcer avec la venue d’un avant-centre.

L’idée des dirigeants olympiens est de recruter un attaquant assez jeune, potentiellement revendable mais déjà d’un bon niveau afin de concurrencer Dario Benedetto. Le profil idéal n’est pas simple à trouver pour l’Olympique de Marseille, qui a un œil en Amérique du Sud et qui apprécie notamment Eduardo Macias. Mais le club olympien a également des pistes en Ligue 1, comme celle menant au prometteur attaquant de Reims, El Bilal Touré. Une dizaine de matchs seulement après ses débuts en professionnel, ce puissant et technique attaquant de 18 ans a tapé dans l’œil de Pablo Longoria. Mais sa venue à Marseille est quasiment impossible selon Gérard Kancel, journaliste à l’Union Reims.

« Je ne le vois pas partir. Déjà parce qu'il n'est arrivé qu'en janvier, mais surtout car il est le meilleur attaquant de l'équipe. C'est d'ailleurs une surprise, car on comptait plutôt sur le Néerlandais Kaj Sierhuis que le club a acheté 4 ME à l'Ajax, mais il est clairement derrière Touré aujourd'hui. Ce dernier a même poussé Boulaye Dia sur le côté, car il est désormais incontournable. Evidemment, si une somme conséquente était sur la table, il y aurait matière à réflexion, mais même à 10 ME, cela me semble compliqué parce que le club n'a pas besoin d'argent. De plus, s'il continue sur ce rythme, Touré pourrait valoir plus du double dans un an. C'est un gamin qui ne pense qu'à réussir dans le football. Durant le confinement, il postait des vidéos de lui multipliant les pompes et les séances abdos, à la manière d'un Cristiano Ronaldo. Il est toujours le premier à l'entraînement, j'ai rarement vu un jeune aussi focalisé sur sa carrière, il veut vraiment se faire un nom en Europe. Évidemment, signer à l'OM serait un bond pour lui, mais il perdrait beaucoup en temps de jeu. Je ne sais pas si c'est dans son intérêt » a confié le journaliste champenois au Phocéen, confirmant par ailleurs l’intérêt de l’OM pour un autre attaquant de Reims, Boulaye Dia. Reste à voir quel gros poisson le club olympien parviendra à pécher cet été…