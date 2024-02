OM ‍: Longoria a payé 7 ME pour « ‍un joueur de district ‍»

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Cet hiver, l’OM a profité du mercato pour s’attacher les services de Faris Moumbagna, recruté en provenance de Bodo Glimt pour 7 millions d’euros et qui a déjà inscrit un but en Ligue 1.

Buteur contre Metz pour sa première titularisation en Ligue 1, Faris Moumbagna a ensuite enchaîné face au Shaktar Donetsk puis à Brest, sans réussir toutefois à marquer. Intéressant en Europa League, où il aurait pu obtenir un penalty en seconde période, le Camerounais a été beaucoup plus discret -voire introuvable- en Bretagne dimanche soir, à l’instar de tous ses coéquipiers offensifs. A peine trois matchs sous le maillot de l'Olympique de Marseille et voilà que le successeur de Vitinha reçoit ses premières critiques. Sur l’antenne de RMC, c’est Jean-Michel Larqué qui a taillé l’ex-attaquant de Bodo Glimt avec des arguments assez étonnants. Les critiques de l’ancien joueur de l’ASSE ont d’ailleurs fait monter le ton à l’antenne où le journaliste local Florent Germain a riposté en défendant Faris Moumbagna et en regrettant que Jean-Michel Larqué l’attaque ainsi sur son physique.

« Gasset dit que le problème est mental à l’OM mais je ne suis pas d’accord. Quand je regarde le match Brest-OM et que je vois l’attaque de l’Olympique de Marseille… Moumbagna c’est un joueur de district. Physiquement, j’ai vu une photo épouvantable et terrifiante dans L’Equipe, il n’a aucune allure. Je veux bien que l’on me parle de ce qu’il a fait l’an passé mais aujourd’hui physiquement, il n’est pas prêt à jouer un match de Ligue 1. En tout état de cause, cette équipe de Marseille, ce n’est pas du mental qui lui manque. Ce sont surtout des joueurs moyens qui sont dans une équipe qui est la plus faible de Ligue 1 à l’extérieur cette saison » a lancé Jean-Michel Larqué, dont les critiques n’ont pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. D’autant plus que Faris Moumbagna semble assez loin d’être le problème n°1 de l’Olympique de Marseille ces derniers temps…