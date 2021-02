OM : Lizarazu est cash, il faut un Aulas à Marseille

Dans : OM.

Pour Bixente Lizarazu, l'OM aurait besoin d'un président de la trempe de Jean-Michel Aulas pour retrouver son standing.

Vendredi soir, la nouvelle tombait. Après des mois de défiance de la part des supporters, Jacques-Henri Eyraud était écarté de son poste de président de l'Olympique de Marseille, remplacé par Pablo Longoria. Apprécié par les fans, celui qui était jusqu'alors directeur sportif du club n'a toutefois pas vraiment d'expérience à ce poste. Si la nouvelle réorganisation marseillaise interroge les supporters, des doutes existent aussi chez les observateurs. C'est notamment le cas de Bixente Lizarazu qui a livré son opinion sur le plateau de Telefoot.

« L’instabilité est chronique à Marseille. On a un match OM-OL. Sur la présidence Aulas, il y a eu quinze présidents à l’OM. Il faudrait un président comme Jean-Michel Aulas à Marseille. Quelqu’un qui a un vrai cap, une stratégie d’entreprise, une stratégie sportive, qui incarne le club et qui est là dans les moments difficiles, qui protège l’équipe. Il n’y a jamais eu ça à Marseille. Depuis Tapie, il n’y a plus eu ça. Et c’est pour cela qu’il n’y a plus eu de résultats. Ils ont besoin de cette stabilité là mais je ne la vois pas avec ces changements là : changement d’entraîneur et de président. Je ne vois pas Marseille avoir passé un cap solide. Je pense que dans un an, on va refaire le même débat » a expliqué l'ancien international français. Un avis partagé par certains supporters marseillais qui, malgré l'animosité qui existe entre l'OL et l'OM, apprécient à sa juste valeur le travail réalisé par le dirigeant lyonnais durant toutes ces années.