OM : Eyraud OUT, Aulas président, chaude ambiance

Malgré la rivalité OL-OM, le leader des South Winners n'a pas hésité à vanter le travail réalisé par Jean-Michel Aulas à Lyon, réclamant un président aussi compétent pour Marseille.

Si la rivalité entre Paris et Marseille fait partie intégrante du football français, un autre duel a animé l'Hexagone au cours des dernières années entre les deux Olympiques. Entre matchs à ambiance électrique, déclarations hostiles ou encore clash entre dirigeants, Lyonnais et Marseillais ont prouvé à maintes reprises qu'ils ne passeraient pas leurs vacances ensemble. Pourtant, malgré toute l'animosité qui existe entre les deux clubs, les supporters arrivent à faire preuve d'objectivité quand le contexte le demande. Ainsi, lors d'une conférence de presse organisée par les supporters marseillais pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis de Jacques-Henri Eyraud, c'est Jean-Michel Aulas qui a été mis en avant par les fans.

« On veut un vrai président qui s'y connaisse en ballon. Un patron comme on en a eu par le passé avec Bernard Tapie. Malheureusement, je vais dire quelque chose qui va déplaire à beaucoup de monde : Aulas est un vrai patron, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il est bon sur tous les niveaux avec son club » a expliqué Rachid Zeroual, leader des South Winners, glissant par la même occasion un nouveau tacle à Jacques-Henri Eyraud. Connaissant la rivalité entre l'OM et l'OL, cette déclaration est un vrai signe de la fracture existante entre les supporters marseillais et leur direction. Elle prouve aussi que même pour les plus fervents supporters, faire preuve d'objectivité est tout à fait possible.