OM : Lirola c’est 15 ME, Longoria suffoque !

Dans : OM.

Comme dans le dossier Leonardo Balerdi, l’OM négocie avec la Fiorentina pour recruter Pol Lirola au prix le plus avantageux possible.

Pablo Longoria a pris un gros risque en faisant le choix de ne pas lever l’option d’achat à 12 ME dont disposait l’Olympique de Marseille. Cette option a maintenant expiré, et la Fiorentina est dans son droit le plus strict de négocier à sa guise le prix de Pol Lirola comme cela lui chante. Le coup de poker du président de l’OM pourrait s’avérer perdant dans la mesure où la Fio aimerait garder le latéral espagnol de 24 ans, très performant durant les six mois qu’il a disputé à Marseille. Pol Lirola souhaite toujours ardemment signer à l’OM, mais le dossier se complique comme le fait savoir ce mercredi la Nazione.

Le quotidien de Florence affirme que l’Olympique de Marseille, qui a tenté de négocier une réduction de l’option d’achat à 12 ME, voit le piège de la Fiorentina se refermer sur lui. Et pour cause, les Violets réclament désormais un prix supérieur au montant de l’option d’achat, à savoir 15 ME ! Nul doute qu’à ce tarif, Pol Lirola n’a absolument aucune chance de rejoindre l’Olympique de Marseille dans le cadre d’un transfert définitif. Le média italien affirme néanmoins que le dossier n’est pas refermé et que Pablo Longoria « prépare une offre » pour récupérer Pol Lirola au mercato estival. L’ancien dirigeant de Sassuolo et du FC Valence a l’habitude d’être très imaginatif afin de boucler les dossiers chauds du mercato, comme il l’a fait avec Milik (prêt de deux ans avec obligation d’achat) ou Gerson (transfert fixe de 15 ME mais beaucoup de bonus). Dans le dossier Pol Lirola, il faudra quand même un vrai miracle pour convaincre la Fiorentina. Pablo Longoria joue gros, car Jorge Sampaoli a fait de l’Espagnol une véritable priorité.