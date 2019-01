OM : Réunion urgente, l'OM attaque son mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Même si ce sont surtout les signatures éventuelles qui passionnent les supporters de l'Olympique de Marseille, ce qui se comprend, on semble surtout vouloir dégraisser le mammouth du côté des dirigeants de l'OM. Et c'est pour cela qu'une réunion est prévue ce jeudi à la Commanderie afin de prendre des décisions rapides concernant la vente de plusieurs joueurs, car les finances phocéennes obligent Marseille à faire de la place et soulager la masse salariale avant de recruter les deux cibles prioritaires que sont un latéral et bien évidemment un attaquant, l'hypothèse de finir la saison avec les seuls Valère Germain et Kostas Mitroglou étant désormais oubliée.

Seul problème pour l'Olympique de Marseille, ça ne se bouscule pas pour les pistes vers la sortie. Si Aymen Abdennour suscite un léger intérêt du côté de la Russie et de la Turquie, son départ est très peu probable en janvier, de même entre Nantes et Grégory Sertic les choses ne vont pas aussi vite que Marseille le souhaite. Pour l'instant, seul Christopher Rocchia paraît pouvoir quitter rapidement l'OM, le défenseur ayant plusieurs contacts en Ligue 2. Mais évidemment cela ne suffira pas à financer la venue des deux renforts attendus durant ce mercato d'hiver. Alors le staff de l'Olympique de Marseille pourrait accepter de mettre sur le marché un joueur à plus forte valeur-ajoutée, histoire de régler plus facilement le souci budgétaire.