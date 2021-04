OM : Lirola à 12M, le cadeau fait à Marseille

Dans : OM.

De plus en plus performant avec l'OM, Pol Lirola dispose d'une option d'achat de 12 millions d'euros. Un prix juste selon Pietro Lazzerini, journaliste italien.

En difficulté avec la Fiorentina, Pol Lirola avait rejoint l'Olympique de Marseille en prêt en janvier dernier. Après des premières semaines difficiles ponctuées d'une polémique liée à une soirée illégale en plein Covid-19, le champion d'Europe Espoir 2019 prend de plus en plus ses marques. Aligné en tant que piston droit par Jorge Sampaoli et soutenu par une défense à trois derrière lui, le joueur de 23 ans peut pleinement exploiter ses qualités offensives. Face à Lorient, son doublé a sauvé son équipe lors d'un match piège. Seulement prêté par la Viola, Lirola dispose d'une option d'achat de 12 millions d'euros. Une somme qu'essaierait de faire baisser Pablo Longoria. Pour Pietro Lazzerini, journaliste de TMW, il sera compliqué pour le dirigeant marseillais de diminuer ce prix qu'il estime en adéquation avec la qualité du joueur.

« Il est difficile de se prononcer là-dessus, car il va y avoir une révolution cet été à la Fio avec un nouveau coach et de nouveaux joueurs. Mais cela me semble compliqué au vu de ses performances actuelles. Compte tenu des difficultés économiques actuelles, 12 M€ est un bon prix pour les deux parties, car je pense qu'il vaudrait plus dans un contexte normal. Après, le joueur va jouer un rôle important dans les discussions, car il veut rester à Marseille. De toute façon, les dirigeants de l'OM ont les cartes en mains avec cette option, et s'ils ne paient pas, la Fio conservera le joueur. Ce qui est sûr, c'est que si le transfert se fait, ce sera un vrai regret pour les supporters de la Viola » a expliqué le journaliste.

Lirola veut rester

De plus en plus épanoui depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli et le changement de système, le latéral espagnol n'a qu'une idée en tête : rester à l'OM. « Je l’ai déjà dit plusieurs fois, c’est quelque chose qui ne dépend pas de moi. Mais je suis serein, depuis que je suis là, je joue tous les matchs à fond pour tenter de convaincre le club qu’il peut parier sur moi. C’est quelque chose que nous verrons cet été, durant le mercato. Mais j’aimerais beaucoup rester ici » avait expliqué le défenseur après le match contre Lorient. Reste à savoir si les 12 millions nécessaires à son arrivée définitive entrent dans le budget de l'OM. Une qualification en Coupe d'Europe pourrait grandement aider Pablo Longoria à boucler ce dossier, pour le plus grand plaisir de Jorge Sampaoli, déjà fan du joueur.