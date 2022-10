Tavares future star, l’OM en pleure d’avance

Dans : OM.

Prêté par Arsenal pour une saison, Nuno Tavares enchaîne les performances de haut niveau avec l’Olympique de Marseille. Pour l’entraîneur Igor Tudor, le latéral gauche fera partie des références à son poste. Mais le club phocéen ne devrait pas en profiter bien longtemps.

Le risque pris par Pablo Longoria s’avère payant. Alors que l’Olympique de Marseille avait terminé la saison à la deuxième place de Ligue 1, son président a fait le choix de renouveler une bonne partie de l’effectif cet été. Résultat, les bonnes pioches sont nombreuses et le dirigeant peut notamment se réjouir du recrutement de Nuno Tavares (22 ans). Le latéral gauche prêté par Arsenal réalise un excellent début de saison sous les ordres de l'entraîneur Igor Tudor.

« C'est un bon gars, il est pro, un peu timide en dehors du terrain, pas comme sur le terrain, a décrit le Croate en conférence de presse. Il est très sérieux, il joue bien. Il est très jeune, donc il peut encore avoir la possibilité d'exploiter ses qualités. Il en a énormément pour son âge. Il a les jambes, la rapidité, l'explosivité. Il peut s'améliorer sur certains détails, comme sur la dernière passe, le choix d'où et quand jouer. Une fois qu'il arrivera à améliorer ces détails, il deviendra l'un des meilleurs du monde à son poste. »

Le refus d'Arsenal

Si le destin imaginé par Igor Tudor se confirme, ce sera surtout une bonne nouvelle pour Arsenal. En effet, le prêt du Portugais ne contient pas d’option d’achat en faveur de l’Olympique de Marseille. « Mes agents et moi, on a toujours voulu une option d'achat mais Arsenal ne voulait pas, expliquait Nuno Tavares à RMC le mois dernier. Nous on voulait qu'il y en ait une mais ça n'a pas été possible. Maintenant ce n'est plus important. Je suis à Marseille, avec ou sans option d'achat, je suis content. » Malheureusement pour les Marseillais, le scénario vécu avec William Saliba risque de se reproduire.