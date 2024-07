OM ‍: Lilian Brassier officiellement prêté à Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a officialisé la signature de Lilian Brassier. Le défenseur est prêté par le Stade Brestois à l'OM.

Marseille enchaîne les opérations lors de ce mercato estival 2024, et ce mercredi soir le club de Frank McCourt confirme la venue de Lilian Brassier, le défenseur central de Brest. « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature de Lilian Brassier en provenance du Stade Brestois. Le défenseur central de 24 ans s’est engagé sous la forme d’un prêt avec option d’achat avec le club après le succès de sa visite médicale », précise l'OM dans un communiqué.

« Formé au Stade Rennais, Lilian Brassier fait ses débuts professionnels en Ligue 2 en 2019-2020, alors prêté au Valenciennes FC, club avec lequel il dispute 27 rencontres. Repéré par le Stade Brestois 29, il arrive la saison suivante dans le Finistère où il fait apprécier, dès ses premiers pas en Ligue 1, son impact dans les duels et son jeu de tête. Reconnu également pour sa polyvalence et son adaptabilité en défense ainsi que sa qualité de relance grâce à son pied gauche, l’ancien international français U20 s’impose au fil des saisons grâce à sa régularité et devient un titulaire indiscutable dans l’équipe brestoise. Disputant 30 matchs (3 buts) en 2023-24, tous en tant que titulaire, il prend une part prépondérante dans la saison historique du Stade Brestois 29 qui voit son club terminer sur le podium et accrocher une place en Ligue des Champions. Avec plus de 100 matchs et 5 buts au compteur en Ligue 1, Lilian Brassier est devenu l’une des valeurs sûres au poste de défenseur central en Ligue 1 à seulement 24 ans », rappelle le club phocéen.