OM : Isaac Lihadji quitte Marseille pour Lille, c’est bouillant !

Très en vue durant les matchs amicaux de l’Olympique de Marseille l’été dernier, Isaac Lihadji n’a quasiment pas joué en Ligue 1 cette saison.

N’ayant pas accepté l’offre de premier contrat professionnel de son club formateur, Isaac Lihadji a purement et simplement été écarté par André Villas-Boas, lequel lui préfère depuis plusieurs mois le jeune Marley Aké dans le groupe. Face à Lille, Aké s’est d’ailleurs montré décisif en étant directement impliqué sur le but de l’égalisation puis sur le but inscrit par Dario Benedetto. Le natif de Béziers, dont l’état d’esprit est irréprochable, a grillé la place d’Isaac Lihadji et selon les informations de La Provence, il ne devrait plus la perdre puisque celui qui est représenté par le puissant agent Moussa Sissoko est plus proche que jamais de quitter l’Olympique de Marseille.

En effet, le média régional indique que Lihadji, « appâté par le projet du LOSC, devrait très certainement rebondir à Lille dans les prochains mois ». Au début du mois de janvier, le quotidien provençal dévoilait les énormes exigences du clan d’Isaac Lihadji pour signer son premier contrat professionnel à l’Olympique de Marseille : un salaire mensuel de 40.000 euros, un contrat de trois ans au minimum et une grosse prime à la signature. Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta, qui estiment avoir fait tous les efforts possibles et imaginables dans ce dossier, avaient pris la décision de retirer leur offre. Depuis, les positions entre le clan de Lihadji et l’Olympique de Marseille ne se sont pas rapprochées. Le départ du jeune minot de 17 ans, brillant avec l’Equipe de France U17 à la Coupe du monde en octobre, est donc inéluctable. Et c’est Lille qui va en profiter.