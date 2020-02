OM : Les supporters privés de match, la raison dévoilée

Dans : OM.

Scène une nouvelle fois bien triste ce mercredi soir à Geoffroy-Guichard, le parcage des supporters marseillais est resté vide pendant toute la rencontre, alors que les fans de l’OM étaient à quelques mètres du stade.

Les incidents ont débuté à l’arrivée des cars des supporters marseillais à l’approche du Chaudron. Les cars ont été victimes de projectiles et même de tirs de mortier de la part de supporters de l’ASSE, qui estiment avoir reçu le même accueil lors de leur visite au Vélodrome en mars 2019. Résultat, les cars se sont arrêtés, et les supporters de l’OM ont forcé les portes pour aller chercher les stéphanois avec des projectiles et des bâtons selon une source policière citée par L'Equipe. A coup de lacrymogènes, provoquant le retard du début du match, les forces de l’ordre sont intervenues pour disperser tout le monde et envoyer les fans olympiens vers le parking qui leur était dévoué. Et dans lequel ils sont restés sans jamais pouvoir entrer dans le stade, et avant de repartir finement dans des bus bien endommagés, sans pouvoir assister au match, a décidé la Préfecture de la Loire, qui craignait pour la tenue de la rencontre en cas d'entrée des fans provençaux. Cette dernière craignait de nouveaux incidents dans le stade, notamment en raison de la présence d’armes sur les supporters et dans les bus des fans de l’OM.

Au final, il s’agit tout de même de 700 kilomètres effectués pour rien par les supporters de l’OM, et de nouveaux problèmes de taille avec les supporters stéphanois, de plus en plus incontrôlables. Si l’ASSE n’a pas réagi, l’OM a en tout cas rapidement publié un communiqué pour défendre les siens, et dénoncer des fans « doublement victimes, d’une part de l’aveugle brutalité de certains prétendus supporters adverses, et d’autre part du droit de vivre leur passion pour l’OM, ce que le Club ne peut cautionner ». Il sera en tout cas difficile de s’étonner si lors des prochains matchs entre ces deux clubs, l’interdiction de déplacement des supporters sera prononcée…