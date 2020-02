L1 : ASSE-OM décalé à 21h15 à cause des lacrymogènes

Dans : Ligue 1.

La rencontre comptant pour la 23e journée de Ligue 1 entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille qui devait débuter à 21h débutera finalement à 21h15. Pour calmer de violents incidents entres supporters des deux clubs à l'extérieur de Geoffroy-Guichard, les CRS ont été contraints d'utiliser des lacrymogènes. Et ces gaz sont entrés dans le stade, empêchant les joueurs stéphanois et marseillais de s'échauffer convenablement. Pour l'instant, les supporters de l'OM ne sont pas encore entrés dans le Chaudron, le Préfet de région étant désormais en charge de gérer les événements à l'extérieur du stade stéphanois.