OM : Les supporters marseillais humiliés après cette scène improbable

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Vainqueur du PSG en huitième de finale de la Coupe de France, l'OM était considéré comme l'équipe favorite pour remporter la compétition. Néanmoins, les Marseillais se sont heurtés à Annecy en quart, malgré une égalisation à la dernière minute qui a réveillé les supporters du Vélodrome.

Trois jours après sa lourde défaite à domicile contre le PSG (0-3) en Ligue 1, l'OM avait l'objectif de rejoindre les demi-finales de la Coupe de France. Une compétition que Marseille n'a plus remportée depuis 1989. Opposé à Annecy en quart de finale, l'OM a pourtant ouvert le score grâce à Jordan Veretout avant d'être rattrapé par deux buts du club de Ligue 2. À quelques secondes de la fin la rencontre, alors que l'OM était éliminé à la surprise générale, les supporters ont commencé à quitter le stade. Dépités, les Marseillais ne souhaitaient pas assister à une nouvelle désillusion en Coupe de France pour les Phocéens et éviter quelques bouchons au passage en partant plus tôt. Pourtant, l'OM a réussi à égaliser grâce à un but du jeune François Régis Mughe. Âgé de 18 ans, le Camerounais a réveillé le Vélodrome et a surtout obligé de nombreux fans à revenir dans l'enceinte après avoir appris l'égalisation marseillaise.

Les images insolites des fans marseillais après le but de Mughe

Y’a quand même un truc qu’on ne peut pas enlever aux Marseillais, c’est leur ferveur ! Les mecs ont quitté le stade alors que l’OM perdait 2-1. Et ils sont revenus en courant pour voir leur équipe perdre une seconde fois aux penos. Respect 👍#OMAnnecy pic.twitter.com/wUEXil0R91 — Nicolas Puiravau (@nikop17) March 2, 2023

Malheureusement, malgré cette belle histoire pour Mughe, l'OM a perdu aux tirs au but contre Annecy et s'est bien fait éliminer par l'actuel dixième de la Ligue 2. Les supporters qui avaient quitté le Vélodrome sont finalement revenus pour voir leur équipe perdre durant la séance de tirs au but. Les supporters de Marseille ont été vivement moqués sur les réseaux sociaux après ce revirement de situation. Leur fameuse fidélité et ferveur en a pris un coup, les supporters adverses ne se privant pas de quelques remarques caustiques. En l'espace de quelques jours, l'OM est passé de l'impensable rêve du doublé Ligue 1 et Coupe de France à deux défaites qui scellent le sort de la saison de Marseille. La formation d'Igor Tudor doit désormais assurer en championnat pour valider une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine et espérer faire mieux pour enfin offrir un titre aux supporters phocéens qui attendent ce jour depuis 11 ans.