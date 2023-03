OM : Les supporters l'attaquent, Balerdi s'en fout royalement

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'OM s'est remis dans le bon sens grâce à sa victoire à Rennes, mais l'élimination par Annecy en Coupe de France ne passe toujours pas du côté de Marseille. Ciblé par les critiques, Leo Balerdi se désintéresse totalement de ce que les supporters disent de lui.

Rien ne vaut une bonne victoire pour sortir d’une sale période. Et pour la formation d’Igor Tudor il était évident qu’après la défaite face au PSG en Ligue 1 et surtout la cataclysmique élimination en quart de finale de la Coupe de France par un club de Ligue 2 au Vélodrome, il ne fallait pas se rater en déplacement à Rennes. Grâce à un but de Sead Kolasinac sur un coup-franc malicieusement joué, l’Olympique de Marseille a ramené 3 points de Bretagne, en même temps qu’un peu de sérénité chez ses supporters. Au coeur de la polémique depuis son match totalement raté, tout comme son tir au but, face à Annecy, Leo Balerdi refuse de se prendre la tête avec ce qui se dit de lui dans les médias et encore plus les réseaux sociaux. Le défenseur de l’OM estime que cela ne mérite pas de perdre son temps.

Leo Balerdi répond aux critiques

🔹Selon la Provence, on s'interroge à chaque fois sur le totem d'immunité dont bénéficie Leo Balerdi 🇦🇷 alors qu'il enchaine les bévues. Il faudrait plus qu'une soirée pour compter les buts qu'il a coutés à l'OM depuis son arrivée, en juillet 2020. #TeamOM pic.twitter.com/LTXwRsNyeb — Infos OM (@InfosOM_) March 2, 2023

Le joueur argentin, qui a pris très cher après l’élimination marseillaise en Coupe de France, avoue que l’Olympique de Marseille se devait de renouer avec la victoire suite à deux défaites qui ont fait très mal dans le vestiaire phocéen. Mais surtout, Leo Balerdi a envoyé un message à ceux qui lui sont tombés dessus suite au fiasco contre l’équipe de Ligue 2. « C’était un match difficile, ce qui renforce la valeur de cette victoire. C’était très important de rebondir après cette semaine très compliquée. Personnellement je ne regarde pas les critiques, je me concentre sur moi-même. Il faut garder la tête haute et continuer de positiver dans ces moments pour espérer inverser la tendance », explique le défenseur marseillais, pas décidé à porter sur ses seules épaules l’échec en Coupe de France. Les trois points pris au Roazhon Park sont une première bonne réponse, même si cela n'efface pas tout.