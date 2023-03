OM : Le surcoté Balerdi est prié de partir !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Catastrophique face à Annecy mercredi soir en quart de finale de Coupe de France, Leonardo Balerdi a plombé l’OM.

Impliqué sur les deux buts inscrits par Annecy au Vélodrome, Leonardo Balerdi a ponctué sa soirée en enfer par un penalty raté lors de la séance des tirs au but. Une prestation catastrophique de la part de l’international argentin, qui alterne le bon et le moins bon depuis son transfert à l’Olympique de Marseille et qui réalisait jusqu’alors une saison plutôt correcte sous les ordres d’Igor Tudor. Mais la prestation cataclysmique réalisée par l’ancien défenseur du Borussia Dortmund contre Annecy est celle de trop. Avec un 2/10 dans les colonnes de L’Equipe au lendemain de la désillusion marseillaise contre le dixième de Ligue 2, « Leo » Balerdi a logiquement écopé de la pire note du match. « Il a été impliqué sur les deux buts d'Annecy. Il gère mal le recul-frein sur l'action de Sahi, qui transperce la défense marseillaise et Lopez (53e). Puis il est battu de la tête, comme Valentin Rongier d'ailleurs, sur le second but d'Annecy, par Kévin Mouanga (59e). Il rate son tir au but lors de la séance » commente L’Equipe, factuel et impitoyable avec le défenseur marseillais.

Leonardo Balerdi fait l'unanimité contre lui

Du côté des supporters marseillais, on ne digère pas la prestation de Leonardo Balerdi alors qu’un autre joueur ayant raté son penalty en la personne de Nuno Tavares en prend également pour son grade. « Ne soyez pas sévère avec Balerdi aujourd’hui… ça fait un moment qu’il a du mal », « Je le jure toute la planète marseillaise s’est dit : il le loupe » quand il a vu Balerdi s’approcher. C’est sûr », « Tous ceux qui tombent sur Balerdi aujourd’hui, sont ceux qu'ils ne voulaient pas qu'il parte cet hiver à L'Ajax pour 20M€... Longoria a refusé de discuter avec les hollandais. Je ne suis pas sûr qu'on reverra une offre à cette hauteur se représenter » ou encore « Balerdi ce n’est pas pour le TAB raté qu'il me donne la haine, mais pour s'être fait une nouvelle fois fait balader par un attaquant adverse sur le premier but. Combien de fois il nous l'a faite celle-là ? » et « Je ne vois même pas pourquoi on ne devrait pas accuser Balerdi. Fautif sur deux buts, plus un penalty manqué il vous faut quoi de plus sérieusement ? Il n’a pas le mental pour porter notre maillot » peut-on lire sur Twitter de la part des supporters marseillais, écœurés et énervés après la prestation plus que limite de Leonardo Balerdi. Assurément, le défenseur marseillais a gagné sa place sur le banc pour le prochain match de l’OM, dimanche face à Rennes.

La Provence dézingue Balerdi comme jamais

Dans son édition du jour, La Provence n’y va pas non plus avec le dos de la cuillère en ce qui concerne le « surcoté » Leonardo Balerdi, dézingué par le quotidien régional. « Les Olympiens l’ont bien cherché, ceci dit… Et merci une nouvelle fois au surcoté Leonardo Balerdi qui, après avoir été impliqué sur les deux buts savoyards (il est catastrophique sur le premier), s’est débrouillé pour ne pas trouver le cadre durant la séance des tirs au but. Dénouement presque logique d’une lamentable soirée durant laquelle il a regardé, l’air hagard, ses adversaires dérouler leur jeu. Face à lui, ce n’était pourtant pas Lionel Messi, comme dimanche, mais le dénommé Moïse Sahi. Les dieux du foot n’ont eu aucune pitié pour l’Argentin, cataclysmique » fusille La Provence, sans aucune pitié avec un Leonardo Balerdi qui aura décidément bien du mal à se remettre d’une soirée si noire. Face à Rennes dimanche, l'Argentin retrouvera sans doute le banc, d'autant qu'Igor Tudor a des options pour se passer de lui avec Eric Bailly, Sead Kolasinac et Chancel Mbemba mais également Samuel Gigot, qui pourrait faire son grand retour de blessure en Bretagne.