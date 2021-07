OM : Les supporters en feu, cette confidence les rend fous

Dans : OM.

Six joueurs ont déjà posé leurs valises à l’OM cet été, ce qui détonne par rapport aux saisons précédentes. Et ce n'est pas fini.

Pablo Longoria s’active, et lors des prochaines semaines, les spectateurs pourront donc retrouver Leonardo Balerdi, définitivement recruté, et découvrir Konrad de la Fuente, Mattéo Guendouzi, Gerson, Cengiz Ünder et donc Pau Lopez, le gardien espagnol prêté par l’AS Roma et qui sera le dernier à venir. Pour le moment. Car Fabrice Lamperti, journaliste pour La Provence, a lâché une petite bombe dans un live sur Instagram, dévoilant qu’une négociation était en cours pour un gros coup. « On me parle d'une grosse arrivée lundi. Je n'ai pas d'infos, mais on m'a parlé d'une grosse arrivée lundi. Je n'ai pas encore de nom à mettre face à cette case », a lancé le journaliste local, qui n’a donc pas donné plus de précision que cela. De quoi enflammer tout de même les supporters de l’OM, qui n’ont pas besoin de ça pour être prolixes sur les réseaux.

Le nom de Coutinho est revenu avec insistance, tant Pablo Longoria aime relancer des joueurs en situation d’échec, tout en sachant que le FC Barcelone a absolument besoin de se défaire de ses gros salaires. Mais récupérer l’ancien de Liverpool semble tout de même pas loin d’être injouable sur le plan financier, même si là aussi, depuis le début de l’été, Frank McCourt a remis la main à la poche et les dirigeants de l’OM ont déjà fait quelques miracles pour recruter. Pour les suiveurs marseillais plus réalistes, cette « grosse arrivée » pourrait surtout être un nouveau joueur débarqué d’Amérique du Sud, que ce soit le défenseur central de Santos Luan Péres, ou l’ailier argentin Luca Orellano. Deux joueurs qui représentent de nouveaux paris osés de la part de Longoria, mais auront peut-être du mal à rentrer dans la case d’une grosse arrivée aux yeux des supporters. A moins qu’un coup XXL soit en préparation en toute discrétion, les rumeurs courant sur un retour de Franck Ribéry ou Hatem Ben Arfa ayant aussi mis le feu sur la Canebière ces derniers jours, sans que cela n’aille plus loin.