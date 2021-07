OM : Orellano fait oublier Almada à Sampaoli

Dans : OM.

Très actif depuis le début du mercato, l’Olympique de Marseille ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin et vise encore quelques renforts de taille.

Depuis l’ouverture du marché des transferts, l’OM a d’ores et déjà officialisé les signatures de Konrad de la Fuente, Gerson, Mattéo Guendouzi, Cengiz Ünder et Leonardo Balerdi. Dans les jours à venir, Luan Peres (Santos) et Pau Lopez (Rome) devraient suivre. En attendant une ou plusieurs pépites argentines ? Depuis plusieurs semaines, l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Thiago Almada excite les supporters phocéens sur les réseaux sociaux. Mais à en croire la presse argentine et Transfer Agency, c’est un autre jeune joueur du Vélez Sarsfield que Marseille pourrait recruter lors de ce mercato estival. En effet, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli en pincent pour Lucas Orellano, ailier droit gaucher de 21 ans.

Orellano déjà d'accord avec l'OM ?

La presse argentine affirme que la direction de l’Olympique de Marseille est très intéressé par le profil de ce joueur dont la clause libératoire s’élève à 8 ME. Jorge Sampaoli et Pablo Longoria estiment qu’avec les arrivées de Guendouzi et de Gerson, Marseille est armé au milieu de terrain et que le recrutement de Thiago Almada ne s’impose pas, d’autant que Vélez est très gourmand financièrement en réclamant près de 15 ME. En revanche, la venue d’un ailier supplémentaire ne serait pas de trop aux yeux de Jorge Sampaoli, d’où cet intérêt pour Lucas Orellano. Un accord de principe pour un contrat de cinq ans aurait d'ores et déjà été trouvé avec l'entourage de l'ailier argentin. Les supporters de l’OM se poseront tout de même des questions car Marseille dispose actuellement de plusieurs joueurs pour occuper ce rôle d’ailier, de Luis Henrique à Cengiz Ünder en passant par Konrad de la Fuente, Nemanja Radonjic voire Dimitri Payet. Mais cette saison, l’OM disputera l’Europa League et vraisemblablement, Jorge Sampaoli souhaite être très bien fourni à tous les postes. Reste maintenant à voir si la piste Orellano sera creusée et se concrétisera avec une offre formelle dans les prochains jours.