OM : Les supporters convoqués deux heures avant le match

Dans 10 jours, l’OM s’offrira un match amical de gala face à Villarreal, récent vainqueur de la Ligue Europa face à Manchester United.

La venue du club espagnol pourrait remplir à moitié le Stade Vélodrome, dans ce qui sera inévitablement un match test en vue du début de saison en France. Jusqu’à présent, le PSG a évolué devant une toute petite chambrée à Orléans face à Augsburg ce mercredi (1000 spectateurs), et l’OL n’a pas vraiment explosé les chiffres contre Wolfsburg avec 8000 fans au Groupama Stadium le week-end dernier. La montée du variant Delta, le passe sanitaire obligatoire et les vacances estivales provoquent pour le moment cet engouement limité. Mais à Marseille, où le mercato a envoyé des étoiles dans les yeux des supporters, on attend 30.000 personnes pour le match amical face à Villarreal. Ce sera en tout cas la jauge maximum retenue dans le stade olympien, à la suite d’un accord entre les dirigeants marseillais et le Préfet, révèle La Provence.

Pour atteindre ce chiffre, il va tout de même falloir une mobilisation exceptionnelle, sachant que le pass sanitaire et l’identité de son possesseur doivent être vérifiés par les stadiers, et que ceux-ci ne pourront pas aller plus vite que la musique. Résultat, pour ce match qui aura lieu le 31 juillet à 21h00, il est recommandé aux supporters d’arriver avec deux heures d’avance pour être certain d’être en place à temps. De nouvelles habitudes à prendre, alors que 7000 billets dans les virages ont déjà été réservés dès la mise en vente des places, avec un tarif très attractif fixé à 6 euros. En tout cas ce nouveau timing demandé au public reste un peu fou, car cela laisse forcément imaginer l’incroyable bouchon que représenterait un stade Vélodrome plein. Pour le moment, la direction de l’OM ne l’envisage pas avant la fin du mois d’août, et la réception de Saint-Etienne est par exemple envisagée avec un public à 100 % pour le moment.