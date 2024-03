Loin de l'OM, Vitinha déclare sa flamme au Genoa

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Après des débuts compliqués en Italie, Vitinha a enfin ouvert son compteur de but avec le Genoa. L'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille a déclaré sa flamme à son nouveau club.

Recruté contre 32 millions d'euros en provenance de Braga, Vitinha a eu beaucoup de mal à endosser le costume de joueur le plus cher de l'histoire de l'OM. Maladroit mais également pas très bien intégré au vestiaire, le Portugais a été contraint de quitter le club de la cité phocéenne seulement un an après son arrivée. En 43 matchs disputés, Vitinha aura inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives. Un bilan trop décevant pour un joueur aussi cher. Prêté au Genoa, le joueur de 24 ans a aussi eu des débuts difficiles en Serie A. À l'occasion de la 28e journée du championnat italien, Vitinha a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs, face à Monza. Le natif de Cabeceiras de Basto a remercié les supporters et le club pour la confiance.

Vitinha se sent mieux au Genoa qu'à Marseille

🥺 𝐕𝐢𝐭𝐢 first goal is 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 ❤️ pic.twitter.com/HIZ3la5kFH — Genoa CFC (@GenoaCFC) March 11, 2024

« Je suis très heureux car le club m'a accueilli et m'a bien traité. J'espère pouvoir aider le groupe en marquant des buts, en faisant des passes décisives et en étant performant. C'est important pour le club et, je l'espère, pour moi. Je suis heureux d'être ici et d'avoir marqué, j'espère continuer comme ça. Jusqu'à présent, le Genoa est une expérience très positive, je reçois le soutien du club et des supporters. Cela m'a aidé et j'essaierai de rendre l'affection que j'ai reçue en travaillant sur le terrain » a déclaré le joueur portugais dans une interview accordée à Sky. Le Genoa est actuellement 12e de la Serie A et va avoir besoin d'un Vitinha décisif pour assurer son maintien. À la fin de la saison, il deviendra définitivement un joueur du club italien, contre 25 millions d'euros.