OM : Les recrues défilent, Payet en extase

Les supporters de l’OM sont admiratifs du travail réalisé par leur président Pablo Longoria depuis le début du mercato.

Il faut dire que le patron de l’Olympique de Marseille a fait preuve d’un grand sens de l’anticipation pour ce mercato estival avec déjà huit recrues officialisées à la mi-juillet. Cela a de quoi perturber les supporters olympiens, plutôt habitués aux panic-buy du 31 août. Après la victoire de l’OM en match amical contre le Servette de Genève en amical, Dimitri Payet a salué le travail remarquable réalisé par Pablo Longoria et la cellule de recrutement phocéenne. Pour rappel, Guendouzi, Saliba, Balerdi, Ünder, De la Fuente, Pau Lopez, Gerson et Luan Peres se sont officiellement engagés en faveur de l’Olympique de Marseille depuis le début du mercato.

« On travaille beaucoup, on charge beaucoup au niveau du travail, mais on n’est pas encore à 100%. Au niveau des cannes on a du mal à répéter les efforts en fin de match, eux étaient plus avancés dans leur préparation. On a eu une première mi-temps difficile, chacun a eu sa mi-temps avec le vent, mais c’est une troisième victoire, on a à cœur de gagner des matches et il faut prendre l’habitude dès maintenant. Donc on est content. C’est plus facile de travailler avec des joueurs qui sont là pendant la préparation par rapport à ceux qui arrivent le dernier jour du mercato. Les responsables du club font un travail extraordinaire, on a quasiment une recrue par jour, on va commencer à s’habituer. Ce sont de très bons joueurs » a détaillé sur Canal + Dimitri Payet, dont l’entente avec les recrues Cengiz Ünder, Gerson et Konrad de la Fuente semble très prometteuse au vu des premiers matchs amicaux disputés. Pour l’heure, Marseille réalise un sans-faute avec trois victoires en trois matchs, mais le niveau va monter d’un cran avec des confrontations à venir contre Braga, Benfica, Saint-Etienne et Villarreal.