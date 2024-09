OM ‍: Les premiers mots de Rabiot après sa signature

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Adrien Rabiot a débarqué à Marseille ce lundi soir dans la soirée. Le milieu de terrain, qui va s'engager pour deux saisons avec l'OM, a été accueilli avec la manière par les fans phocéens présents à l'aéroport de Marignane.

Interrogé par BFMTV, l'ancien joueur du PSG a lâché ses premiers mots comme joueur de l'OM : « C'est incroyable toutes ces personnes, cette chaleur. Je ne m'attendais pas à ça. Au début ça semblait un peu improbable mais en parlant beaucoup avec Medhi Benatia, on en est arrivé là ! Le projet m’a parlé vraiment. J'ai parlé aussi avec le coach. Il y a l'ambiance, la ville, le stade. Une ville qui vit pour le foot, ça donne envie de jouer et gagner et de retrouver la Ligue des champions. J'ai hâte de m'entrainer et de retrouver le Vélodrome ». Voilà qui est clair.