OM : Les offres pleuvent, Dieng refuse tout !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur d’une belle saison sous les ordres de Jorge Sampaoli à l’OM avec 7 buts en Ligue 1, Bamba Dieng veut rester à Marseille.

Auteur de 7 buts en Ligue 1 dont le plus beau de la saison, une bicyclette monumentale contre Strasbourg, Bamba Dieng est un joueur courtisé en ce début de mercato. Dans le viseur de clubs belges et néerlandais, l’attaquant de l’Olympique de Marseille est surtout courtisé en Angleterre et en Allemagne. Crystal Palace, Newcastle ou encore West Ham ont manifesté leur intérêt pour recruter l’international sénégalais de l’OM, lequel figure également sur la short-list de Fribourg. Le club allemand a même fait de Bamba Dieng sa priorité au mercato d’été mais selon La Provence, le dossier de l’ancien attaquant de Diambiars est clos. Et pour cause, Bamba Dieng a pris sa décision : le buteur marseillais veut rester un an de plus au minimum dans la cité phocéenne.

Bamba Dieng fait le choix de rester à l'OM

Comme il l’avait indiqué à la cérémonie des trophées UNFP il y a un mois, Bamba Dieng veut rester à l’Olympique de Marseille. « Je serais à l’OM la saison prochaine » promettait le Sénégalais le 15 mai après que son but face à Strasbourg ait été élu plus beau but de la saison en Ligue 1. Vraisemblablement, Dieng va tenir sa promesse, ce qui va satisfaire Jorge Sampaoli. Tandis que Pablo Longoria n’aurait pas craché sur un transfert de Dieng afin de rapporter 15 à 20 millions d’euros à l’Olympique de Marseille, l’entraîneur argentin n’a jamais poussé en interne pour un départ de Bamba Dieng. Au contraire, Jorge Sampaoli considère le Sénégalais comme un joueur encore perfectible, capable d’apporter beaucoup de profondeur et de vitesse au jeu marseillais. Typiquement le genre de profil rare que Marseille n’a pas beaucoup en magasin cette année. Pablo Longoria devra en revanche trouver d’autres joueurs pour renflouer les caisses. Duje Caleta-Car, en fin de contrat dans un an, par exemple.