OM ‍: Les joueurs rappelés à l'ordre, Di Meco valide le coup de pression

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a encore une fois déçu cette saison après son match nul face à Toulouse ce dimanche en Ligue 1. A la fin de la rencontre, la gronde s'est faite ressentir au Stade Vélodrome.

Si l'OM ne fait pas un mauvais début de saison sur le plan comptable, les Phocéens peinent en revanche à se montrer convaincants dans le jeu. C'est d'ailleurs une constante depuis l'arrivée de Marcelino. L'ancien entraineur de Bilbao est sous le feu des critiques, lui dont les choix ne sont pas compris par tout le monde. Le cas Azzedine Ounahi, pas utilisé depuis maintenant quatre matchs en Ligue 1, est un bon exemple. Après le nul concédé au Stade Vélodrome ce dimanche face à Toulouse, certains Ultras de l'OM ont tenu à faire passer un message. A l'instar de ce qu'il s'est passé pour les Lyonnais après leur défaite face au PSG, les mécontents ont invité les joueurs à mouiller le maillot et faire honneur à leur club. Une attitude que comprend Eric Di Meco.

Une gronde légitime ?

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois. Selon lui, c'est aux joueurs de se remettre en question et d'écouter ceux qui payent pour les voir jouer. « Le supporter remplit les stades, que ce soit à l'OL, l'OM ou au PSG. Donc ce ne sont que des clients qui payent cher tous les ans pour que les joueurs gagnent bien leur vie sans jamais devoir rendre des comptes ? Non non, le foot est un spectacle, et ces gens-là font l'économie des clubs. On l'oublie trop souvent. Les supporters mettent un feu pas possible et à la fin, sans excès ils montrent leur mécontentement pour mettre les joueurs face à leurs responsabilités. Il y a le feu si les joueurs ne se réveillent pas vu les quatre prochains matchs. Correa n'est pas là dans l'investissement. Aubameyang aussi. Pourquoi l'an dernier dans ce même stade, l'OM qui perdait à domicile était applaudi après son tour d'honneur ? Parce que tu te régalais. Là, on s'ennuie et ils veulent un minimum », a notamment indiqué Eric Di Meco, qui estime que les joueurs de l'OM vont devoir très vite rectifier le tir sous peine de vivre des semaines galères. En cette fin de semaine, les Phocéens iront à Amsterdam en Ligue Europa puis au Parc des Princes en Ligue 1.