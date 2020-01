OM : Les 5 postes ciblés par Marseille au mercato d'été

Dans : OM.

Très calme durant l’hiver, l’Olympique de Marseille ne devrait enregistrer aucun mouvement au mois de janvier. La donne sera en revanche bien différente l’été prochain…

Et pour cause, l’actuel dauphin du PSG en Ligue 1 sera dans l’obligation de vendre afin de présenter des comptes plus proches de l’équilibre à l’UEFA dans le cadre du fair-play financier. Des joueurs comme Morgan Sanson, Florian Thauvin ou encore Duje Caleta-Car, bankables à l’étranger, pourraient ainsi faire leurs valises. Mais selon les informations du journal L’Equipe, cela va également beaucoup bouger dans le sens des arrivées avec cinq postes d’ores et déjà ciblés.

Dans l’optique de la saison prochaine, l’Olympique de Marseille souhaite recruter un gardien pour préparer tranquillement l’après-Mandanda, lequel sera néanmoins toujours au club. Un latéral gauche susceptible de concurrencer Jordan Amavi sera également ciblé, tout comme un milieu défensif afin de combler le départ de Kevin Strootman et/ou de Boubacar Kamara. Dans le secteur offensif, cela devrait également bouger avec la nécessité de recruter un ailier droit, sans doute pour compenser le futur transfert de Florian Thauvin. Enfin, un attaquant axial est également pisté dans le but d'épauler Dario Benedetto. Déjà évoquée il y a quelques semaines, la piste Boulaye Dia est toujours d’actualité selon le quotidien national. Mais dans le dossier de l’avant-centre de Reims, il faudra composer avec une rude concurrence anglaise. Cette fois, le mercato semble en tout cas bien préparé en amont du côté de Marseille…