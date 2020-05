OM : Lee Kang-In recrue n°1 du mercato, ça sent déjà très bon

Dans : OM.

A la recherche de bonnes opportunités à moindre coût au mercato, l’OM a ciblé le jeune milieu offensif Lee Kang-In dans sa short-list.

Du haut de ses 19 ans, le Coréen a disputé 18 matchs toutes compétitions avec Valence cette saison. Et s’il ne s’est pas montré très décisif, son talent et son potentiel ne font aucun doute aux yeux d’André Villas-Boas et d’Andoni Zubizarreta, raison pour laquelle l’OM a d’ores et déjà sollicité le club espagnol afin de négocier un prêt avec option d’achat. Une solution qui pourrait convenir à toutes les parties car selon les informations obtenues par AS, le joueur est favorable à un départ du FC Valence afin de donner un nouvel élan à sa carrière. Et le média madrilène confirme l’intérêt très concret de l’Olympique de Marseille pour Lee Kang-In.

« Le fait que l’OM dispute la Ligue des Champions la saison prochaine rapproche le Coréen du club phocéen » explique le média, indiquant sans l’ombre d’un doute que le joueur veut partir de Valence. Reste maintenant à voir si Marseille parviendra à rafler la mise alors que Nice est également intéressé selon L’Equipe. De son côté, le journal AS n’évoque pas les Aiglons, mais cite tout de même un autre club français sur les rangs, à savoir les Girondins de Bordeaux. Reste qu’entre le club aquitain et l’OM, qualifié en Ligue des Champions et dont l’entraîneur André Villas-Boas fait l’unanimité, le choix du Coréen sera sans doute vite vu. Il appartient désormais à Andoni Zubizarreta et à Jacques-Henri Eyraud de négocier au mieux le prêt avec option d’achat de Lee Kang-In, dont la valeur marchande est estimée à environ 15 ME par le FC Valence.