OM : La méthode Garcia, les Marseillais n’en peuvent plus !

Dans : OM, Ligue 1.

Après la défaite à Nantes (3-2) mercredi en Ligue 1, le capitaine Dimitri Payet n’a pas hésité à « tirer la sonnette d’alarme. »

C’est dire à quel point la situation est grave à l’Olympique de Marseille, où Rudi Garcia ne cesse de réclamer une réaction de ses hommes. Le problème, c’est que le message de l’entraîneur ne passe visiblement plus. A force de changer de composition et de schéma tactique, le technicien a fini par user le groupe, raconte RMC, qui évoque aussi les séances quotidiennes du coach. En effet, Luiz Gustavo a servi de porte-parole pour demander à Garcia « plus de jeu, de foot et de ballon à l’entraînement, et moins de physique. »

Et encore, les Olympiens auraient bien d’autres demandes à formuler. Toujours selon la radio, les états d’âme sont nombreux dans le vestiaire, notamment chez les joueurs en manque de temps de jeu. « Peut-être qu’inconsciemment on a tous trop pensé à nos petits cas personnels. Il n’y a pas de tensions entre nous mais il faut retrouver un esprit collectif », a confié un joueur. Pour y remédier, les cadres organisent des réunions en interne, mais ces initiatives n'ont aucun effet.

Germain se plaint aussi

Il faut dire que certains éléments ont la sensation que des piliers comme Adil Rami et Kevin Strootman sont protégés malgré leurs mauvaises performances. « Quelques joueurs ont droit à plus de jokers. On peut le comprendre vu leur statut, mais il faut aussi accepter que cela fasse grincer certains des dents », témoigne un proche du groupe, où même l’attaquant Valère Germain considère qu’il n’est pas mis dans les meilleures conditions. Garcia aura donc fort à faire pour se remettre son vestiaire dans la poche.