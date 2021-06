OM : Gerson rejoint Marseille en larmes

Dans : OM.

Très actif en ce début de mercato, l’OM a bouclé le transfert de Gerson pour un peu moins de 20 ME hors bonus.

Un très gros coup de la part de Marseille, dont l’entraîneur Jorge Sampaoli a rapidement fait du milieu de terrain relayeur de Flamengo sa priorité sur le marché des transferts. Pablo Longoria a mené les discussions du début à la fin et a trouvé un accord satisfaisant avec Flamengo en déboursant 15 ME hors bonus selon les estimations de la presse française. Ce mercredi, Gerson va disputer son ultime match avec Flamengo avant de passer sa visite médicale à Marseille et de s’envoler pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Avant cela, la chaîne TV officielle du club de Rio a consacré à Gerson une émission d’adieu et l’émotion était palpable pour le néo-Olympien.

« Je deviens émotif en me souvenant des choses que j'ai vécues dans ma vie et en écoutant les paroles de personnes très importantes, qui sont des références à l'intérieur et à l'extérieur du terrain, des idoles pour beaucoup de gens. Ce sont des mots que j'emporterai avec moi pour le reste de ma vie et je ne peux que les remercier » a indiqué Gerson, en larmes, avant de poursuivre en évoquant sa relation avec son ancien entraîneur Jorge Jesus. « Il a fait un gros effort pour que je joue pour Flamengo. Il m'appelait quotidiennement, disait qu'il comptait sur moi à Flamengo. J’étais en Italie, je pensais mettre le football de côté, mais il m'a donné confiance. La Roma avait dit qu'ils ne comptaient pas sur moi cette saison et qu'il n'y avait pas beaucoup de club où aller, et il a dit: 's'ils ne comptent pas sur toi là-bas, je compte sur toi ici'. J'étais très heureux de la confiance qu’il accordait à mon football » se souvient-il. C’est désormais à Marseille, sous les ordres de Jorge Sampaoli, que Gerson sera très attendu.