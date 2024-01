OM ‍: Le vrai Ounahi est de retour, il met un uppercut au mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Recruté par l’OM il y a un an après une Coupe du monde exceptionnelle sous les couleurs du Maroc, Azzedine Ounahi peine à s’imposer à Marseille, qui se pose la question de le vendre lors du mercato hivernal.

Malgré quelques éclairs, Azzedine Ounahi ne s’est toujours pas imposé à l’Olympique de Marseille. Ni dans le cœur des supporters, ni aux yeux des différents entraîneurs qui se sont succédés sur le banc olympien d’Igor Tudor à Gennaro Gattuso en passant par Marcelino. Ounahi est un joueur fantastique, cela fait peu de doutes au vu des matchs réalisés par l’ancien du SCO sous l'étendard marocain à la Coupe du monde. Mais son irrégularité agace à Marseille à tel point que Pablo Longoria envisage de le vendre en cas de proposition XXL durant le mercato hivernal.

A l’#OM, une large partie de l’état-major pense que le mercato hivernal sera conditionné par une éventuelle vente d’Azzedine Ounahi. Une vraie belle cote sur le marché (jusqu’en AS), quelques contraintes aussi (la CAN, le SCO attentif à son % à la revente, etc). On en reparle pic.twitter.com/gnuB9yyacD — Mathieu Grégoire (@Serguei) December 30, 2023

Le vendre à ce moment de son aventure olympienne pourrait être une grosse erreur car Ounahi l’affirme, son retour au top niveau est imminent. Interrogé par RMC avant la Coupe d’Afrique des Nations qu’il va disputer dans la peau d’un titulaire avec le Maroc, le milieu de terrain de l’OM a prévenu : le « vrai Ounahi » est sur le chemin du retour. « Je suis quelqu’un de très dur avec moi-même. Quand je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. J’ai quelqu’un avec qui je travaille lors des avant-matchs et après-matchs » détaille le milieu de terrain du Maroc et de l'OM au micro de la radio, avant de poursuivre.

Ounahi enfin au top, l'OM croise les doigts

« Dès qu’il voit que mes performances baissent un peu, il me parle direct. Je le sens que je n’étais pas bien, que je n’étais pas le 'vrai Ounahi'. Je n’étais pas à 100%, je n’étais pas moi-même. Certes, il y avait des choses qui étaient très difficiles à encaisser. Mais c’est la vie. Parfois, il faut accepter et passer à autre chose, c’est ce que j’ai fait. Maintenant, je travaille, je suis plus concentré qu’avant, ce qui fait que je retrouve un peu le rythme et le Ounahi de la Coupe du monde » a lancé Azzedine Ounahi, déterminé à l’idée de réaliser une CAN d’envergure avec le Maroc… avant de revenir à Marseille. Si d’ici là, il n’a pas été vendu par Pablo Longoria et par Mehdi Benatia, nouveau conseiller sportif de l’OM. Et ancien conseiller d’Azzedine Ounahi.