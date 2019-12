OM : Le tube de l'été a une cote d'enfer au mercato

Dans : OM.

Cet été, l’Olympique de Marseille craignait d’être confronté à une pénurie au milieu de terrain, lorsque Luiz Gustavo a fait ses valises et que Boubacar Kamara évoluait encore en défense.

Finalement, le jeune défenseur de 20 ans a été replacé au milieu de terrain, et l’OM a recruté Valentin Rongier pour compléter ce secteur de jeu composé par ailleurs par Morgan Sanson, Maxime Lopez et Kevin Strootman. Très utilisé durant les matchs amicaux et performant lors d’un match diffusé en prime-time au Stade Vélodrome contre Naples, le jeune Florian Chabrolle est clairement barré par la concurrence. Apprécié par André Villas-Boas, il a néanmoins de grandes chances de faire ses valises en prêt au mois de janvier selon Foot Mercato.

Et à en croire le média, ça se bouscule au portillon pour récupérer le milieu relayeur de 21 ans. En France, deux formations de Ligue 2 ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour Florian Chabrolle : Clermont et Niort. S’il privilégie clairement un prêt en France, le joueur peut également se réjouir de s’être fait un nom à l’étranger puisque Malaga, qui évolue désormais en deuxième division espagnole, est également sur les rangs. Reste maintenant à voir quel sera le choix définitif de Florian Chabrolle, que l’Olympique de Marseille continuera de suivre de près. Conscient du potentiel du joueur, l’actuel dauphin du PSG ne devrait pas inclure d’option d’achat dans le futur prêt de Chabrolle.