OM : Le successeur d’Haaland ciblé, Marseille vise haut !

Malgré ses limites sur le plan économique, l’Olympique de Marseille, qui disputera la Ligue des Champions la saison prochaine, reste ambitieux dans son recrutement. Peut-être même un peu trop.

On ignore encore quand et surtout comment, mais l’Olympique de Marseille envisage de se renforcer sur le marché des transferts. Et le club phocéen, certes en grande difficulté financière, et contraint de vendre pour 60ME pour équilibrer ses comptes, ne ciblera pas uniquement des joueurs à prix réduit. La preuve, le vice-champion de France a fait de M’Baye Niang sa priorité en attaque alors que le Stade Rennais ne descendra sûrement pas en dessous des 15 M€ investis sur l’international sénégalais. On pouvait donc s’attendre à un plan B plus accessible. Mais à en croire le site de Todofichajes, la direction olympienne a vraiment décidé de viser haut.

En effet, la source révèle un intérêt marseillais pour Patson Daka (21 ans). On parle d’un joueur assez méconnu mais dont la cote grimpe à une vitesse impressionnante depuis quelques mois. Et pour cause, l’attaquant du RB Salzbourg, de plus en plus en vue depuis le départ du phénomène Erling Haaland à Dortmund cet hiver, a parfaitement saisi sa chance. Ses statistiques cette saison ? 21 buts et 4 passes décisives en 23 matchs, dont seulement 14 en tant que titulaire. De quoi attirer l’attention de l’Olympique de Marseille, mais aussi du RB Leipzig, du FC Séville et de Naples. Autant dire que le pensionnaire de Ligue 1 n’a que très peu de chances de recruter l’international zambien, même si impossible n'est pas OM.