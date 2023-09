OM ‍: Le style Marcelino est affreux, il prend très cher

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Marcelino connait des débuts contrastés à la tête de l’OM, 3e de Ligue 1 à la trêve internationale mais qui n’a convaincu personne dans le jeu.

Les débuts de Marcelino à la tête de l’Olympique de Marseille sont très mitigés. Eliminé dès le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions malgré un excellent match retour face au Panathinaïkos, l’OM est troisième de Ligue 1 après quatre journées. Les points perdus à Metz et Nantes ainsi que le jeu laborieux déployé lors des victoires à domicile contre Reims et Brest ne sont toutefois pas de nature à rassurer les supporters et les observateurs. Depuis sa prise de fonctions, Marcelino a opté pour un 4-4-2 à plat avec très peu de pressing et de possession… tout le contraire de la philosophie prônée par les entraîneurs précédents, à savoir Jorge Sampaoli et Igor Tudor.

Dans son édition du jour, La Provence revient sur les premiers pas du coach espagnol et a notamment interrogé joueur de Ligue 1 ayant perdu contre Marseille en ce début de saison. « Vous allez vous faire ch… » a lancé ce dernier, déçu par la défaite mais surtout surpris par le peu de jeu proposé par l’Olympique de Marseille. Ancien coach de l’OM ayant la réputation d’un « gagne petit », Elie Baup attend plus lui aussi de Marcelino.

Marcelino déjà très critiqué

« Je ne dis pas ça pour critiquer Marcelino car je ne le connais pas assez, mais on voit l’évolution du jeu aujourd’hui. C’est différent, c’est un jeu de position, de pressing, de déplacements. Tu en restes pas figé sur un système, les joueurs ne peuvent pas rester sur des rails. De manière générale, si tu n’as pas un certain sens du spectacle, une forme de folie avec de l’intensité, les supporters et ceux qui aiment le foot ont l’impression que ça ronronne, que c’est trop classique, presque de se faire ch… » évoque Elie Baup, qui a lui aussi de gros doutes sur la philosophie et sur le système de Marcelino. L’ancien coach de Bilbao est donc prévenu, les premiers doutes à son égard sont déjà émis. Il a maintenant deux semaines pour travailler avec une porte de son groupe (hors internationaux) et montrer un autre visage à la reprise face à Toulouse au Vélodrome… une semaine avant de défier le PSG au Parc des Princes.