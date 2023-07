OM ‍: Le salaire de Kondogbia fait scandale

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a officialisé ces dernières heures la venue de Geoffrey Kondogbia en provenance de l'Atlético Madrid. Le milieu de terrain a signé un contrat de 3 saisons avec le club phocéen.

Pablo Longoria tient son premier coup de l'été avec la signature de Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain, en échec à l'Atlético, voulait relever le challenge marseillais. Il a signé un contrat de 3 saisons à l'OM et aura comme mission d'apporter son expérience pour les grands rendez-vous qui attendent l'OM dans les prochaines semaines. Il devra aussi justifier l'investissement placé en lui. Car Kondogbia aura coûté 8 millions d'euros aux Phocéens et pourra profiter d'un salaire très agréable sur la Canebière. La presse espagnole indique en effet qu'à Marseille, l'ancien joueur de Valence touchera entre 500 et 600 000 euros par mois, alors qu'il touchait 358 000 euros à l'Atlético. De quoi faire polémiquer certains observateurs à Marseille. C'est le cas de Thibaud Vézirian.

Kondogbia, l'OM va trop loin ?

Pour TeamFootball, le journaliste a en effet donné son avis sur le sujet. Et il ne comprend pas comment l'OM peut payer autant pour Kondogbia. « Un transfert d’environ 8M€ pour ce joueur, qui n’est pas catégorisé dans les éléments décisifs d’une équipe ou qui ne brille pas par ses statistiques, c’est un prix assez juste à un an de la fin de son contrat. En revanche, si les informations de la presse espagnole sont exactes, et que son salaire atteint un niveau de 500 à 600k euros par mois, au lieu des 358 000 euros mensuels annoncés à l’Atlético, c’est délirant. Geoffrey Kondogbia serait donc parmi les méga stars de l’effectif, sans que son niveau ne le justifie », a notamment indiqué Thibaud Vézirian, impatient néanmoins de voir ce que le joueur de 30 ans pourra apporter au collectif de Marcelino, qui exige beaucoup de ses troupes sur le terrain.