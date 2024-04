OM ‍: Gasset menacé, le vestiaire le lâche déjà ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Nommé dans la foulée du limogeage de Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset ne fait déjà plus l'unanimité au sein du vestiaire marseillais. Cela secoue fort à l'OM.

Du haut de ses 70 ans, Jean-Louis Gasset connaît trop bien le football et le métier d'entraîneur pour s'être fait des illusions. S'il a entamé son parcours marseillais avec plusieurs victoires consécutives, qui ont permis à l'OM de se qualifier pour les quarts de finale de l'Europa League, malgré l'énorme frayeur à Villarreal, et se rapprocher du haut du classement de Ligue 1, c'est désormais la chute libre avant de croiser la route de Benfica. Loué pour son art de ramener de la sérénité dans un vestiaire, le successeur de Gennaro Gattuso n'est plus du tout en odeur de sainteté, et les critiques pleuvent contre celui qui avait accepté le poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille au soir d'une défaite marseillaise à Brest (1-0). Mais si les critiques venues des réseaux sociaux sont habituelles, du côté de L'Equipe, on révèle que les dirigeants de l'OM ont été aussi alertés par des joueurs.

L'entraînement trop léger à l'OM

Mélisande Gomez et Baptiste Chaumier révèlent que plusieurs joueurs marseillais se plaignent du manque de travail quotidien depuis que Jean-Louis Gasset est arrivé. « En privé, les reproches existent pourtant dans ce vestiaire des non-dits. Après avoir regretté une préparation trop légère sous Marcelino, puis déploré l'entêtement tactique de Gennaro Gattuso avec son 4-3-3, certains commencent à se plaindre d'un manque d'intensité à l'entraînement », révèlent nos confrères du quotidien sportif, lesquels précisent que pour l'instant cela n'a pas engendré de trop grosses vagues dans les bureaux de la direction. Et avant de se déplacer à Lisbonne, l'ambiance n'est même pas à la révolte malgré le fiasco de vendredi soir à Lille. « Gasset a retrouvé son groupe à la Commanderie, samedi matin, avant de lui laisser une journée de repos ce dimanche. Il n'y a pas eu d'explications plus poussées et le technicien a exhorté ses joueurs à enfin prendre leurs responsabilités. Mais avec quelles forces ? », s'interroge L'Equipe.

🔹Après avoir regretté une préparation trop légère sous Marcelino, puis déploré l'entêtement tactique de Gattuso avec son 433, certains joueurs commencent à se plaindre de Jean-Louis Gasset d'un manque d'intensité à l'entrainement.



(@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/a4oKuTgPIe — Infos OM (@InfosOM_) April 7, 2024

Bien évidemment, il est hors de question de changer encore une fois d'entraîneur, l'OM ayant déjà viré Marcelino et Gennaro Gattuso cette saison, mais pour ceux qui en doutaient encore, Jean-Louis Gasset rangera son casier et quittera la Commanderie au soir de la dernière journée du Championnat de Ligue 1. Pablo Longoria et Mehdi Benatia vont ensuite devoir trouver la perle rare et permettre enfin une certaine stabilité au sein du club de Frank McCourt, même si les suiveurs de l'OM sont nombreux à penser que le problème est plus lié au niveau des joueurs qu'aux qualités des entraîneurs.