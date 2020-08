OM : Le PSG écrase la Ligue 1, l'arrêt de Mandanda

Dans : OM.

Trois titres consécutifs, sept sur les huit dernières années, le PSG écrase le championnat de France, et Steve Mandanda espère bien y mettre un terme avec l’OM.

Plus que jamais engagé avec l’OM puisqu’il a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2024, Steve Mandanda espère encore vivre de belles émotions cette saison. Les retrouvailles avec la Ligue des Champions, mais aussi une réelle bataille pour le titre avec le PSG ? Si l’OM a terminé deuxième de Ligue 1, c’était déjà très loin du club de la capitale avant même l’interruption des matchs. Mais rien n’empêche de croire à l’exploit à l’heure d’entamer cette saison, ce dimanche avec un déplacement à Brest. Le portier des Bleus estime que le coup est jouable, et il n’hésite pas à le dire haut et fort.

« C'est un calendrier qui démarre fort, c'est sûr. Il ne faut pas se mettre plus de pression que ça. Il faut bien préparer ce mois de septembre qui sera chargé avec de belles affiches. On est prêt. Champions de France ? J'espère. On va tout faire pour. Avec Paris et d'autres équipes, ça va être difficile mais ça rend la tâche encore plus belle. On se doit d'être ambitieux. J'ai envie de revivre un titre de champion de France », a souligné en conférence de presse le gardien de l’OM, qui a connu le titre de 2010, ce qui est pour le moment le seul remporté par le club provençal en Ligue 1 depuis quasiment 30 ans. Un premier élément de réponse sera en tout cas connu après ce début de saison qui s’annonce musclé, avec notamment des rencontres face au PSG, à l’ASSE et à Lille quasiment d’entrée de jeu. Pour celui qui est parti pour jouer à l’OM jusqu’à ses 39 ans, c’est le début d’une nouvelle aventure.