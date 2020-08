OM : Mandanda prolonge jusqu'en 2024 avec Marseille !

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille a officialisé ce mercredi la prolongation de contrat jusqu'en 2024 de Steve Mandanda.

« Le gardien et capitaine de l’OM a prolongé son contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2024. De quoi entrer encore un peu plus dans la légende du club olympien. 25 août 2007, Steve Mandanda dispute à Caen son premier match sous les couleurs de l’OM. 26 août 2020, 13 ans et un jour plus tard, l’emblématique gardien de but prolonge son contrat avec le club olympien pour trois saisons supplémentaires, jusqu’en 2024.Steve Mandanda est véritablement entré dans la légende de l’Olympique de Marseille, il est le joueur qui a le plus porté la tunique blanche. Avec 549 apparitions, il devance largement Roger Scotti, milieu de terrain de l’OM entre 1942 et 1958 qui compte 454 matchs », rappelle, dans un communiqué, l'Olympique de Marseille, qui après Dimitri Payet prolonge un autre joueur emblématique du club phocéen.