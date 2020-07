OM : Le projet Ajroudi, McCourt ne sait même pas qu’il existe

Dans : OM.

Médiatiquement, le projet de rachat de l’OM fait un bruit fou en France, avec les annonces dantesques de ses deux têtes d’affiche.

Mourad Boudjellal a allumé les nombreuses premières mèches en expliquant que le club provençal allait passer dans une autre dimension avec les investisseurs très solides qui se préparaient à racheter le club. L’homme derrière tout ça, Mohamed Ajroudi a lui garanti que McCourt allait vendre devant la qualité de l’offre et les énormes projets derrière. Pour le moment, ces belles paroles ont forcément mis l’eau à la bouche des supporters, qui se voient déjà passer d’un club en déficit chaque saison et obligé de vendre des joueurs, à un ténor capable de rivaliser avec le PSG et de faire bonne figure sur le plan européen. Il reste toutefois des énormes détails à régler. Notamment l’offre qui n’existe toujours pas, même si la banque d’affaire semble avoir été trouvée. Et ensuite à savoir si McCourt est vraiment vendeur, ou du moins à l’écoute d’une proposition. Pour Alexandre Jacquin, journaliste à La Provence, le chemin est encore extrêmement long.

« Il est aussi à noter que s’il prend la parole prochainement, Frank McCourt n’a pas prévu de s’exprimer au sujet du projet d’Ajroudi et Boudjellal. Pour lui, cela n’existe pas », a fait savoir Jacquin sur son compte Twitter. Une petite phrase qui en dit long sur le peu de sérieux de cette rumeur aux yeux du propriétaire américain. Car si jamais le milliardaire de Boston venait à prendre la parole dans les médias sur différents sujets, sans même évoquer les possibles repreneurs, cela représenterait une petite humiliation pour Ajroudi et Boudjellal, qui font tout pour faire le maximum de boucan possible depuis quelques semaines.