OM : Le prix de Sanson doit grimper, Longoria en action

Après la débâcle de l’OM contre Lens mercredi soir, André Villas-Boas a fait un point sur le mercato hivernal de Marseille.

Discret au sujet d’Arkadiusz Milik, l’entraîneur olympien a en revanche lâché quelques indices sur l’avenir de Morgan Sanson, titulaire face aux Sang et Or. L’entraîneur de Marseille a surpris tout le monde en indiquant que l’offre d’Aston Villa pour l’ex-milieu de terrain de Montpellier était « pathétique » alors qu’un accord imminent à 18 ME était annoncé quelques heures plus tôt par plusieurs médias généralement bien renseignés. La réalité est finalement moins joyeuse pour Marseille, le journaliste Nabil Djellit ayant indiqué dans la nuit de mercredi à jeudi que les Villans ne proposaient que 9 ME bonus compris pour Morgan Sanson.

Vraisemblablement, chaque source à une information différente au sujet du possible transfert de Morgan Sanson car du côté de La Provence, on avance des chiffres différents. Selon le quotidien régional, la dernière proposition de l’actuel onzième de Premier League s’élève à 13 ME + 3 ME de bonus. Une proposition qui se rapproche des 18 ME exigés par Pablo Longoria, mais qui ne suffit pas à faire plier Marseille pour l’instant, d’autant plus que Strootman a été prêté et que Rongier a rejoint Kamara à l’infirmerie après la défaite de Marseille contre le Racing Club de Lens. Le dossier est piloté par Pablo Longoria, qui ne cesse de passer des coups de téléphone afin de faire grimper le prix de son n°8, comme avant le match contre Lens où l’Espagnol est resté pendu à son smartphone. Reste maintenant à voir si l’ex-dirigeant de Sassuolo et de la Juventus Turin parviendra à faire des miracles en vendant Morgan Sanson pour une somme approchant plus ou moins les 20 ME cet hiver…