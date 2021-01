OM : 18 ME pour Sanson, c'est carré ou pas ?

Dans : OM.

Malgré des moyens toujours annoncés comme limités, l’OM continue de s’activer en ce mois de janvier.

Un arrière droit est arrivé avec Pol Lirola, un avant-centre est en approche, et un départ important se prépare. Il s’agit de celui de Morgan Sanson, qui est suivi depuis longtemps en Angleterre, et s’apprête à faire le grand saut du côté d’Aston Villa. Alors qu’il n’est plus un titulaire indiscutable à l’OM, le milieu de terrain « box to box » est tout proche de rejoindre Aston Villa. Le montant du transfert sera de 18 ME selon RMC. L’ancien de Montpellier était arrivé en provenance de l’Hérault pour moitié moins, soit 9 ME, en janvier 2017. Avec Pini Zahavi, Morgan Sanson a donc trouvé l'agent capable d’enfin lui faire franchir la Manche, même s’il reste à savoir si l’OM doit se réjouir de ce départ. Les belles ventes sont rares à l’heure actuelle, et le seul départ majeur de Bouna Sarr n’avait pas vraiment rempli les caisses.

A l’heure où Morgan Sanson est régulièrement critiqué par les supporters pour son peu d’impact sur le terrain, son jeu trop lisse et le manque de justesse technique, difficile de se montrer trop exigeant sur l’enveloppe réclamée. D’autant plus que, s’ils se confirmaient, ces 18 ME représenteraient la 7e plus belle vente de l’histoire de l’OM, devant Benjamin Mendy, Dimitri Payet, Samir Nasri, Lucas Ocampos ou… Jean-Pierre Papin, même s’il s’agit bien évidemment d’une autre époque. Si au sein de la direction sportive, il n’y a plus aucune hésitation à vendre son milieu de terrain pour 18 ME, le débat fait en tout cas rage sur les réseaux sociaux.

18m€ c’est jackpot pr sanson un joueur qui aura tout juste stagné pendant son passage à l’OM...c’est inespéré d’avoir une telle offre — Benjamin COURMES (@BenFCM) January 19, 2021

-Les gars à chaques match sur Sanson: il est nul, n'apporte rien. Dégage !!

-Sanson part pour 18 millions: On est des pigeons !!



Expliquez moi... #TeamOM — RemOM 🇵🇱🦅 (@Rem_OM24) January 19, 2021

Curieux de savoir ce que toi, supporter de l'OM, tu penses du départ de Sanson.

Maintenant, à mi-saison, en plein marathon...

Tu prends du pognon ? Mais c'est pas tes oignons...

Quel est le message, le projet, l'ambition ? — Nicolas Vilas (@nicolas_vilas) January 19, 2021

La vente de Sanson à 18M est le 2eme plus gros transf effectué durant ce mercato en Europe derrière celui de Haller à 25M. Et y en a qui viennent pleurer car on l'aurait soit disant mal vendu, cela me fait rire et bcp oublie que le covid a frappé tous les clubs y compris anglais — FC Pablo Longoria (@masilia271) January 19, 2021

À son arrivée à l'OM, je pensais que Sanson était à un moment clé dans sa carrière. Que l'épreuve marseillaise le transformerait soit en International A soit en Morgan Amalfitano, un joueur de Ligue 1 confirmé, pas plus. Je pense qu'on a la réponse. — Mourad (@MouradAerts) January 19, 2021