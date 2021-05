OM : Le prix de Gerson s’effondre !

Dans : OM.

Jorge Sampaoli a fait de Gerson sa grande priorité pour renforcer le milieu de terrain de l’OM lors du mercato estival. Mais le prix évoqué, 25ME, était un obstacle.

Depuis plusieurs jours, les négociations sont intensives entre l’Olympique de Marseille et Flamengo pour le milieu de terrain brésilien de 24 ans. Mardi, la presse brésilienne s’est fait l’écho d’un supposé intérêt du Real Madrid, lequel a rapidement été démenti. Le coup de bluff dont l’unique but était de faire monter les enchères a échoué. Cela n’empêche pas Flamengo de réclamer la coquette somme de 25 ME. C’est tout du moins le tarif ayant filtré dans la presse depuis le début des négociations. Une somme dont s’étonnent les dirigeants olympiens selon La Provence dans la mesure où à La Commanderie, on évoque plutôt un transfert aux alentours de 15 ME pour Gerson. L’optimisme prévaut au sein des équipes de Pablo Longoria afin de boucler le transfert de l’ancien milieu relayeur de l’AS Roma, pour un prix finalement moins onéreux que prévu.

A ce poste, Gerson pourrait être accompagné par Mattéo Guendouzi. En effet, le quotidien régional confirme les négociations avancées entre l’OM et Arsenal pour le transfert du capitaine de l’Equipe de France espoirs. En revanche, l’ex-Lorientais et le milieu de Flamengo ne devraient pas être épaulés d’Arturo Vidal, car même si Jorge Sampaoli est raide dingue du champion d’Italie 2021 avec l’Inter Milan, son salaire est hors de portée pour Marseille. D’autres pistes restent actives au milieu. Dans un rôle plus offensif, et davantage pour compenser le départ de Florian Thauvin, Thiago Almada (Vélez) et Amine Adli (Toulouse) sont toujours dans le viseur de Pablo Longoria. Le meilleur joueur de Ligue 2, dont le prix a souvent été estimé à plus de 10 ME, pourrait également être moins cher que prévu. En fin de contrat en 2021, il a fait savoir au TFC qu’il ne prolongerait pas et son président Damien Comolli a donc revu ses intentions à la baisse. En cas de proposition comprise entre 5 et 10 ME, le milieu offensif toulousain fera ses valises. Bon à savoir pour Marseille.