OM : Le Real sur Gerson, le coup de bluff échoue !

Dans : OM.

Dans la matinée, la presse brésilienne expliquait que le Real Madrid ciblait également Gerson, piste prioritaire de l’OM au mercato.

Si cet intérêt s’était confirmé, il aurait alors été difficile pour l’Olympique de Marseille de boucler ce dossier. A en croire les informations obtenues par Venê Casagrande, journaliste pour O Dia, l’information concernant l’intérêt du Real Madrid pour Gerson est tout simplement fausse et ressemble plus que jamais à un coup de bluff de la part de Flamengo dans le seul et unique but de faire monter les enchères et de vendre Gerson au prix le plus haut possible. Au sujet du tarif justement, un accord serait maintenant imminent entre l’OM et Flamengo. A en croire Globo Esporte, les discussions tournent autour d’un transfert de 25 ME + 5 ME de bonus et 20 % à la revente pour Flamengo.

En ce qui concerne les négociations contractuelles entre Gerson et l’Olympique de Marseille, elles sont également en bonne voie. O Dia affirme que Pablo Longoria a revu sa proposition à la hausse, sans pour autant dévoiler les chiffres du potentiel salaire de Gerson à l’OM. En ce qui concerne les hésitations du joueur, les dirigeants marseillais et ceux de Flamengo estiment que cela fait « partie du processus ». Dans son édition du jour, La Provence expliquait à son tour que les négociations étaient en bonne voie et que tout le monde était confiant pour que le dossier se clôture rapidement. Le seul point noir aux yeux de Pablo Longoria se situe au niveau des nombreux intermédiaires qui gravitent autour du dossier et qui tentent de récupérer une part du gâteau. Mais en toute logique, le président de l’OM estime que c’est à Gerson et au club de Flamengo de régler ce problème, et absolument pas à l’Olympique de Marseille, qui traite avec le père du joueur et avec les dirigeants du club brésilien.