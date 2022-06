OM : Le petit-fils Tapie lance une vendetta contre Rothen

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Vendredi soir, une conversation privée entre Florian Thauvin et des chroniqueurs d'RMC a fuité. On peut y entendre des phrases négatives sur la ville de Marseille et ses habitants.

Florian Thauvin fait polémique depuis quelques heures à Marseille. L'ancien joueur de l'OM, parti récemment au Mexique du côté des Tigres, n'a pas eu que des remarques élogieuses sur la cité phocéenne. Invité sur RMC pour en dire plus sur son aventure mexicaine et les conditions de son départ de l'OM, le champion du monde s'est livré à coeur ouvert. Offre de prolongation de contrat refusée, équipe de France, déprime, vie au Mexique, tout y est passé. Et alors qu'il croyait ne plus être à l'antenne pendant une coupure, Thauvin a continué d'être questionné, notamment par Jean-Louis Tourre et Jérôme Rothen. Au détour d'une remarque désobligeante sur Marseille, réduite à une ville de « dingos », Thauvin n'a contredit personne, indiquant même qu'il était difficilement envisageable pour lui de voir son fils de deux ans grandir sur la Canebière. Quelques minutes après que ces audios aient fuité, ce sont les fans de l'OM et les habitants de Marseille qui sont montés au créneau. Pour eux, l'attitude de Thauvin laisse à désirer, mais celle d'RMC, accusé d'avoir « piégé » le Français, est vivement critiquée. Pour le petit-fils de Bernard Tapie, c'est même un énorme scandale.

Rothen prend cher, le clan Tapie sans pitié

Sur son compte Twitter, Rodolphe Tapie a laissé éclater sa colère, visant notamment Jérôme Rothen : « On parle des propos de Thauvin mais moi ce qui me choque le plus ce sont ceux d'RMC et de Jérôme Rothen qui acquiesce la question de je ne sais qui "en vrai tu t'imaginais l'élever à Marseille au milieu des dingos et tout". Vous êtes des merdes tout simplement... ». Des mots très durs qui n'ont pas laissé de marbre Jérôme Rothen, qui lui a répondu de manière toute aussi véhémente sur Twitter : « Quels propos ? Je parle moi ? Stp débouches toi les oreilles et réécoutes. Et arrête d’insulter les gens sur les réseaux. Petit ». Loin de se laisser démonter, Rodolphe Tapie, en charge du développement Twitch dans le journal La Provence que détenait son grand-père, terminera par ces quelques mots : « Comment tu peux cautionner de nous catégoriser de dingo ? Puis c’était pas un « dingo » affectif on va pas se mentir… Quant à diffuser des audios enregistrés hors antenne, c’est très petit en effet ». Pas vraiment de quoi éteindre la polémique donc, alors que Florian Thauvin s'est également dit déçu de l'attitude d'RMC et a tenu à présenter ses excuses à tout le peuple de Marseille.