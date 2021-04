OM : Le Payet à 84 kilos, Sampaoli n’en veut plus

Dans : OM.

Marseillais à vie en raison de son contrat signé il y a un an avec Jacques-Henri Eyraud, Dimitri Payet va tout de même devoir gagner sa place.

Jorge Sampaoli, le nouvel entraîneur de l’OM, semble avoir une grande confiance en les capacités techniques du numéro 10 olympien, à condition que ce dernier présente un état de forme digne de son rang. C’est tout le débat autour du Réunionnais, dont la capacité à être décisif sur quelques actions est impossible à remettre en cause. Mais physiquement, l’ancien joueur de Lille, Nantes ou Saint-Etienne est parfois complètement à côté de la plaque, pour des trous d’air qui durent longtemps et pénalisent son équipe. A 34 ans, il a eu toutes les peines du monde à se remettre du confinement et des mois sans football, débarquant à la reprise hors de forme. Selon L’Equipe, il était monté jusqu’à 84 kilos à l’automne, quand les matchs de Ligue des Champions s’enchainaient, et ne pouvait donc pas être au niveau attendu.

André Villas-Boas l’avait ainsi mis définitivement sur le banc des remplaçants, tant qu’il ne perdait pas au moins 4 kilos. Il en a perdu 7, et se retrouve désormais en bien meilleure forme, ce dont profite Jorge Sampaoli. Un « revival » qui rappelle l’époque Marcelo Bielsa, où malgré l’intensité des entrainements et les exigences physiques pendant les matchs, Dimitri Payet s’était totalement pris au jeu, connaissant une saison où il était intenable avant de partir et de briller en Premier League du côté de West Ham. C’est ce niveau que Sampaoli a demandé à son meneur de jeu, lui confiant les clés de l’organisation offensive à condition qu’il soit mentalement et physiquement toujours prêt à répondre. A 34 ans, l’international français se voit donc proposer un challenge qui sera déroute façon décisif sur la suite de son aventure à l’OM. Car Payet est sous contrat jusqu’en juin 2024, ce qui peut paraitre lointain et surtout long s’il n’est pas dans sa meilleure forme physique.