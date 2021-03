OM : Payet, une clause secrète qui inquiète Longoria

Dans : OM.

Sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2024 suite à sa prolongation de l'été dernier, Dimitri Payet a une clause qui est un vrai casse-tête pour Pablo Longoria.

En fin de saison passée, alors que l’euphorie était grande du côté des supporters de l’Olympique de Marseille, suite à la qualification pour la Ligue des champions, l’annonce de la prolongation de Dimitri Payet jusqu’en 2024 avait été accueillie dans l’allégresse. En échange d’une conséquente baisse de salaire, le milieu de terrain réunionnais semblait avoir lié son destin avec l’OM jusqu’à la fin de sa carrière. Ce que Jacques-Henri Eyraud avait résumé d’une formule dont il était friand : « Marseillais à vie ». Tout semblait aller dans le meilleur des mondes entre Payet et le club phocéen, le joueur ayant accepté de « perdre » 1 million d’euros sur la durée totale de sa prolongation, avec toutefois un salaire de 250.000 cette saison et de 350.000 euros la saison prochaine, Dimitri Payet s’étant notamment assis sur des bonus. Mais les performances sportives du joueur de 33 ans et sa forme physique depuis l'été dernier ont changé radicalement la donne, au point de faire du milieu de terrain une des cibles des Ultras ces dernières semaines.

Payet directeur sportif de l'OM ?

C’est dans ce climat très tendu que l’on a appris cette semaine que Pablo Longoria envisageait très sérieusement de dire au revoir au « Marseillais à vie » dès le prochain marché des transferts. Le nouveau président de l’OM n’est pas fan de Dimitri Payet, et il est prêt à le laisser filer y compris en Arabie Saoudite où un beau contrat, refusé, lui aurait été proposé. Il reste à savoir ce que Jorge Sampaoli peut attendre sportivement de Payet, mais forcément la situation devient très tendue pour le joueur, prié par Rachid Zeroual, leader des Ultras, de fuir au plus vite. Cependant, en regardant de plus près le contrat de prolongation signé par Eyraud et Payet, Longoria a eu une surprise et selon L’Equipe cela lui pose un gros problème. En effet, la reconversion de Dimitri Payet à l’Olympique de Marseille est prévu contractuellement et dans un rôle très précis, celui de directeur sportif. De quoi fortement irriter le nouveau président de l’OM qui n’envisage pas du tout de devoir hériter des choix de son prédécesseur dans ce secteur. Un casse-tête que Pablo Longoria va devoir résoudre.